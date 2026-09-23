Έρευνα στη Γερμανία για drone κοντά σε στρατιωτική βάση – Πιθανή σύνδεση με την υπόθεση της Λειψίας

Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση ανάμεσα σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε κοντά στη στρατιωτική βάση του Wunstorf, στην Κάτω Σαξονία, και την πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung (SZ).

Το drone εντοπίστηκε από αγρότη. Μερικές ημέρες αργότερα, οι Αρχές βρήκαν σε απόσταση λίγων μέτρων υλικό που ενδέχεται να είναι εκρηκτική ύλη, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει παρόμοια κατασκευή με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση της Λειψίας. Θεωρούν επίσης πιθανό να βρισκόταν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Γερμανίας και στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Αστυνομία. Η βάση του Wunstorf θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση, καθώς φιλοξενεί τον στόλο των μεταγωγικών αεροσκαφών A400M της Bundeswehr και αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού.

Οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διαψεύσει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ