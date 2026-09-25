Ερωτοκρίτου και Ορφανίδου: Αλληλεγγύη και επαρκείς πόροι στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η αλληλεγγύη πρέπει να καθοδηγεί τόσο την κατανομή όσο και την εξασφάλιση των κοινών ευρωπαϊκών πόρων, τόνισε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, κατά την πρώτη συνεδρία της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ένωση, στο Δουβλίνο.

Η συνεδρία επικεντρώθηκε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034 και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ίδιους Πόρους, με έμφαση στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι η δέσμη μέτρων για τους Ίδιους Πόρους πρέπει να διασφαλίζει δίκαιη κατανομή των βαρών. Όπως σημείωσε, μια ισχυρότερη Ευρώπη πρέπει να είναι και δικαιότερη, με μεγαλύτερη φιλοδοξία, επαρκείς πόρους και την αλληλεγγύη στον πυρήνα της.

Υπογράμμισε ότι η ΕΕ καλείται σήμερα να αναλάβει περισσότερα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της πράσινης μετάβασης. Δεν μπορεί, είπε, να αναμένεται από την Ένωση να αναλάβει περισσότερες ευθύνες με λιγότερους πόρους, καθώς οι αυξημένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες απαιτούν επαρκείς κοινούς πόρους.

Αναφερόμενη στην Κύπρο, η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να παραμείνει στον πυρήνα του νέου ΠΔΠ. Ειδική αναφορά έκανε στις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου ως μικρού και γεωγραφικά απομονωμένου νησιωτικού κράτους, το οποίο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, υψηλότερο κόστος μεταφορών και μεγαλύτερη έκθεση σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Οι προκλήσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με εθνικούς πόρους, πρόσθεσε, και ως εκ τούτου η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να παραμείνουν ισχυρές και επαρκώς χρηματοδοτούμενες.

Σε σχέση με τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης, ανέφερε ότι η προβλεπόμενη ευελιξία μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εθνικών αναγκών, δεν πρέπει όμως να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. «Δεν πρέπει να αναμένεται από τα κράτη μέλη να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, ενώ διαθέτουν άνισες δημοσιονομικές δυνατότητες», σημείωσε.

Παράλληλα, η κ. Ερωτοκρίτου υπογράμμισε ότι η συνοχή και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ανταγωνιστικοί αλλά αλληλοενισχυόμενοι στόχοι. Οι επενδύσεις στις υποδομές, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις περιφέρειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε, αποτελούν επενδύσεις στην ίδια την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Για την πράσινη μετάβαση, σημείωσε ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει την περιβαλλοντική της φιλοδοξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον δίκαιο χαρακτήρα της μετάβασης. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια των υδάτινων πόρων και η καθαρή ενέργεια απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, χωρίς όμως τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι, οι γεωργοί και οι μικρές επιχειρήσεις να επωμιστούν δυσανάλογο βάρος.

Στη δική της παρέμβαση, η βουλεύτρια και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Σάβια Ορφανίδου ανέφερε ότι, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, κοινωνικών πιέσεων και σημαντικών επενδυτικών αναγκών, το νέο ΠΔΠ πρέπει να είναι φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνο.

Είπε ακόμη ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ενισχύει την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να στηρίζει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να αποφέρει απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η κ. Ορφανίδου τόνισε ότι το νέο ΠΔΠ πρέπει να συνδυάζει την ανάπτυξη με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και να κατευθύνει τους πόρους εκεί όπου η κοινή ευρωπαϊκή δράση προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Με αυτόν τον τρόπο, πρόσθεσε, θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική, διαφανής και υπεύθυνη αξιοποίηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Το ζητούμενο, συνέχισε, είναι η χρηματοδότηση των νέων και επιτακτικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων χωρίς να υπονομευθούν η Πολιτική Συνοχής, η οποία πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, η γεωργία και τα σημαντικά κοινωνικά προγράμματα της Ένωσης.

Η απάντηση βρίσκεται στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, είπε, καθώς «αν θέλουμε να δαπανούμε περισσότερα πρέπει πρώτα να παράγουμε περισσότερα».

Πρόσθεσε ότι το νέο ΠΔΠ πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που ενισχύουν το παραγωγικό δυναμικό των ευρωπαϊκών οικονομιών, στηρίζουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και περιορίζουν τα βάρη της υπερβολικής γραφειοκρατίας και φορολογίας στους παραγωγικούς τομείς.

Η κ. Ορφανίδου υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ένα απλούστερο και αποτελεσματικότερο ΠΔΠ, με ταχύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων, ισχυρότερη εποπτεία, μεγαλύτερη διαφάνεια και κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Αναφερόμενη στους προτεινόμενους νέους Ίδιους Πόρους, επισήμανε ότι πρέπει να περιορίζουν τις πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς να επιφέρουν δυσανάλογο κόστος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ