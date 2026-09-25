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Σάλος στην Ιταλία μετά τις οπισθοδρομικές δηλώσεις Ταγιάνι: «Καλύτερες μητέρες οι γυναίκες με μακριές φούστες»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πολιτικοί αντίπαλοι και οργανώσεις κατηγόρησαν τον Ιταλό ΥΠΕΞ για σεξιστικά και οπισθοδρομικά στερεότυπα, ενώ το θέμα κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση.

Αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, μετά από δηλώσεις του, στις οποίες υποστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες αποτελούν καταλληλότερες συντρόφους για γάμο και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καλές μητέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, ο 73χρονος αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλιά του, τα οποία διατύπωσε κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης την Παρασκευή.

Αναφερόμενος στο θέμα, δήλωσε ότι, αν και τα παιδιά του είναι ήδη παντρεμένα, εάν έπρεπε να συμβουλεύσει έναν νέο άνδρα για την επιλογή συζύγου, θα του πρότεινε μια γυναίκα λιγότερο εντυπωσιακή αλλά πιο αξιόπιστη και σοβαρή, η οποία, όπως είπε, θα ήταν σίγουρα καλή μητέρα.

Συνέχισε λέγοντας ότι μια τέτοια γυναίκα θα είναι πάντα παρούσα και έτοιμη να προσφέρει τις απαραίτητες απαντήσεις, προσθέτοντας πως ίσως να μην είναι τόσο όμορφη και να προτιμά πιο μακριές φούστες.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι με μια ελκυστική γυναίκα μπορεί κάποιος να ζήσει ορισμένες ευχάριστες στιγμές, ωστόσο με μια πιο σοβαρή γυναίκα μπορεί να είναι βέβαιος για μια σχέση αγάπης που θα διαρκέσει στον χρόνο, καθώς θα τηρήσει την υπόσχεσή της για γάμο και θα συμβάλει στη σταθερότητα της οικογένειας.

Όπως αναφέρει η The Independent, οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία. Μεταξύ εκείνων που τις επέκριναν ήταν ο πρώην πρωθυπουργός και νυν γερουσιαστής της Φλωρεντίας, Matteo Renzi, ο οποίος χαρακτήρισε τις απόψεις «οπισθοδρομικές».

Μάλιστα, δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη που απεικόνιζε τον Ιταλό υπουργό να φορά κοντή τζιν φούστα, σατιρίζοντας τη θέση του.

Αντίδραση υπήρξε και από τη βουλευτή της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχο του Τορίνο, Chiara Appendino, η οποία ανάρτησε φωτογραφία της με κοντή φούστα, διερωτώμενη αν αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αξιόπιστη γυναίκα ή καλή μητέρα.

Σε ανάρτησή της τόνισε ότι το 2026 δεν θα έπρεπε ακόμη να ακούγονται από κυβερνητικό υπουργό απόψεις σύμφωνα με τις οποίες είναι προτιμότερο να παντρεύεται κανείς μια λιγότερο εντυπωσιακή γυναίκα με πιο μακριά φούστα, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία μιας γυναίκας δεν μετριέται από τα εκατοστά του υφάσματος που φορά και καλώντας την κοινωνία να αφήσει πίσω της τέτοιες αντιλήψεις.

Τη συζήτηση πυροδότησε περαιτέρω ο ακροδεξιός πολιτικός Roberto Vannacci, γνωστός για τις προκλητικές του δηλώσεις. Σε τοποθέτησή του προς τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, ανέφερε πως, ανάμεσα σε μια γυναίκα με μακριά και μια με κοντή φούστα, προτιμά μία χωρίς φούστα.

Απαντώντας στις αντιδράσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, ο Tajani υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του παρερμηνεύθηκαν και ζήτησε συγγνώμη από όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι.

«Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι θεώρησαν προσβλητικά τα λόγια μου, όμως ποτέ δεν είχα πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια ζωή μου», δήλωσε τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης και επικαλείται η The Independent.

#ΙΤΑΛΙΑ #σεξισμός #ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ #ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

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