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Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η Κύπρος για την ασφάλεια των παιχνιδιών – «Καμπανάκι» για το κοβάλτιο

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν η Κύπρος για την ασφάλεια των παιχνιδιών – «Καμπανάκι» για το κοβάλτιο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις τρεις χώρες, οι οποίες έχουν δύο μήνες για να κοινοποιήσουν πλήρη μέτρα μεταφοράς της σχετικής οδηγίας.

Η Κύπρος είναι μία από μόλις τρεις χώρες, μαζί με την Κροατία και την Ουγγαρία, που έλαβαν προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2026/192. Η οδηγία τροποποιεί την Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών, επιτρέποντας την ασφαλή χρήση κοβαλτίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Μέχρι πρότινος, η χρήση κοβαλτίου σε παιχνίδια υπόκειτο σε γενική απαγόρευση, λόγω της ταξινόμησής του ως καρκινογόνου κατηγορίας 1Β, μεταλλαξιογόνου κατηγορίας 2 και τοξικού για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β, βάσει του Κανονισμού CLP (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008).

Η τροποποιητική οδηγία εισήγαγε εξαιρέσεις από τη γενική απαγόρευση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της SCHEER. Οι εξαιρέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, εξαρτήματα παιχνιδιών που άγουν ηλεκτρικό ρεύμα, εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορισμένους μαγνήτες.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η Κύπρος, η Κροατία και η Ουγγαρία έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν στην Κομισιόν πλήρη μέτρα μεταφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, την αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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