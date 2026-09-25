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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά το 2024 στην Κύπρο – Μεγάλη μείωση, σε αντίθεση με την ΕΕ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην ΕΕ, αντίθετα, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 1,4%, φτάνοντας τα 3.367 περιστατικά.

Στα πέντε μειώθηκαν τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο το 2024, από 14 το 2023 και 9 το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, καταγράφηκε αύξηση 1,4%, με τα θανατηφόρα ατυχήματα να ανέρχονται σε 3.367.

Στην Κύπρο καταγράφηκαν επίσης 1.320 μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2024, έναντι 1.314 το 2023 και 1.326 το 2022.

Συνολικά στην ΕΕ, τα 3.367 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα του 2024 ήταν αυξημένα κατά 45 περιστατικά, ή 1,4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ ανήλθαν σε 2,78 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 1,5%. Η μείωση αντιστοιχεί σε 43.742 λιγότερα περιστατικά σε σχέση με το 2023.

Ανά οικονομικό τομέα, οι κατασκευές κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ το 2024, με 776 περιστατικά. Ο αριθμός ήταν μειωμένος από τα 802 περιστατικά του 2023, που αποτέλεσαν την υψηλότερη επίδοση του τομέα κατά την τελευταία δεκαετία.

Ακολούθησαν ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης, με 537 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, και η μεταποίηση, με 466.

Στα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τα περισσότερα καταγράφηκαν στη μεταποίηση, με 509.851 περιστατικά το 2024. Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό στον συγκεκριμένο τομέα κατά την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση το 2020, όταν τα περιστατικά είχαν περιοριστεί σε 498.060 λόγω της πανδημίας.

Στη δεύτερη θέση ήταν οι κατασκευές, με 352.520 μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, ενώ ακολούθησε ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με 345.282 περιστατικά.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ευρωπαϊκή στατιστική συλλογή για τα εργατικά ατυχήματα, την οποία δημοσίευσε η Eurostat την Παρασκευή και η οποία περιλαμβάνει δεδομένα για το 2024 και συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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