Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε το Σάββατο βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στη χερσόνησο της Κορέας η Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος κατέπεσε στη θάλασσα, εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ιαπωνίας.

Το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από την περιοχή Γουονσάν.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Παράλληλα, απέρριψε την αξίωση της Νότιας Κορέας για συγγνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ