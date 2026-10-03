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Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η εκτόξευση έγινε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας, ενώ ο πύραυλος κατέπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε το Σάββατο βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλείται στη χερσόνησο της Κορέας η Θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος κατέπεσε στη θάλασσα, εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ιαπωνίας.

Το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από την περιοχή Γουονσάν.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά Νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Παράλληλα, απέρριψε την αξίωση της Νότιας Κορέας για συγγνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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