Μαθητικός «ξεσηκωμός» στη Γαλλία – 1.747 συλλήψεις και νέο ραντεβού στους δρόμους την Τρίτη (φώτο)

Νέες μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή σε λύκεια της Γαλλίας, με την ένταση να παραμένει υψηλή. Οι αρχές ανακοίνωσαν 1.747 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα, ενώ οι διοργανωτές κάλεσαν σε συνέχιση των διαδηλώσεων την Τρίτη, καταγγέλλοντας την απουσία «συγκεκριμένων μέτρων».

Το κίνημα ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού, με αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σταδιακά επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί καταδίκασε την «αστική βία» και απέδωσε την ευθύνη στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία».

Επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι αντιδράσεις εντείνονται και λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, οι οποίες επιβαρύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, αυξάνουν τη δυσαρέσκεια.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι από τη Δευτέρα ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων ξεπερνά τις 5.000. Σύμφωνα με τον ίδιο, «735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις», ενώ περιστατικά αστικής βίας, όπως ρίψεις αντικειμένων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, καταγράφηκαν κοντά σε 158 σχολεία.

Μετά από συνάντηση με τους διοργανωτές, ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε την εφαρμογή «σχεδίου δράσης» για την επιτάχυνση της αντικατάστασης εκπαιδευτικών, κυρίως στην πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει «εις βάθος εργασία» για τα σχολικά προγράμματα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα είναι σε θέση να λάβει σχετικές αποφάσεις για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) κάλεσε σε συνέχιση των κινητοποιήσεων και σε συμμετοχή στην «τρίτη πράξη την Τρίτη», ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Συνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν επίσης κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, «μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών».

Η Παρασκευή σημαδεύτηκε και από νέα επεισόδια. Στη Λα Σιοτά, σύμφωνα με τις αρχές, εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα.

Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και δυνάμεων επιβολής της τάξης σημειώθηκαν επίσης σε άλλες πόλεις, κυρίως στο Στρασβούργο και το Παρίσι.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε «δυσανάλογη χρήση βίας» εναντίον μαθητών και ζήτησε την αναστολή της χρήσης εκτοξευτών σφαιρών άμυνας (LBD). Πρόκειται για μη θανατηφόρο όπλο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πλήθους, αλλά έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να επιφέρει.

Σχεδόν 400 από τα 3.700 λύκεια της χώρας παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή, ενώ το κόστος των ζημιών αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ