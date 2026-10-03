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Αιθιοπία: Φιλοκυβερνητική πολιτοφυλακή λέει ότι κατέλαβε το αεροδρόμιο της Μεκέλε

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι Δυνάμεις για την Ειρήνη στο Τιγκράι ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου Alula Aba Nega, καθώς οι συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία έχουν αναζωπυρωθεί.

Πολιτοφυλακή που τάσσεται υπέρ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αιθιοπίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέλαβε το αεροδρόμιο της Μεκέλε, πρωτεύουσας της περιφέρειας Τιγκράι στη βόρεια Αιθιοπία.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο αντεπίθεσης κατά των ανταρτών. «Αποκτήσαμε τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου Alula Aba Nega της Μεκέλε», το οποίο βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα από την πόλη, ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X οι Δυνάμεις για την Ειρήνη στο Τιγκράι (TPF).

Οι συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία αναζωπυρώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες έντασης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις αρχές της περιφέρειας Τιγκράι.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) και έξι ακόμη ένοπλες ομάδες είχαν ανακοινώσει τη συγκρότηση συμμαχίας με στόχο την «ανατροπή» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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