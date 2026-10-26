Προειδοποίηση Μακρόν για νέες ταραχές στη Γαλλία: «Το επόμενο Σάββατο θα είναι επικίνδυνο»

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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στη Μασσαλία τη Δευτέρα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα της 17ης Οκτωβρίου δεν ήταν επαρκή.