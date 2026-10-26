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Ευρώπη

Προειδοποίηση Μακρόν για νέες ταραχές στη Γαλλία: «Το επόμενο Σάββατο θα είναι επικίνδυνο»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι δεν είχαν προβλεφθεί αρκετές αστυνομικές δυνάμεις για τις κινητοποιήσεις στη Μασσαλία και προειδοποίησε πως το επόμενο Σάββατο θα είναι επικίνδυνο.

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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στη Μασσαλία τη Δευτέρα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα της 17ης Οκτωβρίου δεν ήταν επαρκή.

«Στη Μασσαλία, όπως και αλλού, στις 17 Οκτωβρίου, δεν υπήρχαν αρκετές αστυνομικές δυνάμεις επειδή δεν προβλέψαμε ότι τόσες πολλές ακροαριστερές ομάδες θα κινητοποιούνταν από πολύ νωρίς το πρωί», είπε ο κ. Μακρόν.

Αναφερόμενος στα μέτρα του προηγούμενου Σαββάτου, δήλωσε ότι «η τάξη διατηρήθηκε» και ότι «η οργάνωση και η διορατικότητα» προστάτευσαν τους ανθρώπους και διασφάλισαν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, «το οποίο διατηρήθηκε».

Ο Μακρόν ζήτησε από τις αστυνομικές δυνάμεις να προετοιμαστούν ανάλογα για τις επόμενες κινητοποιήσεις και προειδοποίησε ότι το επόμενο Σάββατο θα είναι «επικίνδυνο», ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου. «Θα είμαστε παρόντες και οργανωμένοι», διαβεβαίωσε. Ανέφερε ότι θα επιτρέπονται μόνο οι διαδρομές διαδηλωτών που θα έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων και ότι αυτές θα είναι εκτός των κέντρων των πόλεων, ώστε να «προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα «νόμιμα αιτήματα που βρίσκονται στη ρίζα του κοινωνικού κινήματος». Είπε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Λεκορνί έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με εκπροσώπους των μαθητών, με στόχο να ικανοποιηθούν το συντομότερο δυνατό τα θεμιτά αιτήματά τους. Αντίστοιχες συζητήσεις, πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθούν με εργατικά συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις.

Κατά την παραμονή του στη Μασσαλία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Μακρόν επισκέφθηκε μαζί με τον δήμαρχο της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ανεξάρτητο αριστερό, την αίθουσα Bailli de Suffren, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την εισβολή διαδηλωτών στις 17 Οκτωβρίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με καταστηματάρχες που επλήγησαν σοβαρά από τις λεηλασίες. Ο δήμαρχος της Μασσαλίας έχει δηλώσει ότι περισσότερες από 300 επιχειρήσεις επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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