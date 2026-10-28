Τη βαθιά του θλίψη για την τραγική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία την Τετάρτη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Απεύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.
Μήνυμα Χριστοδουλίδη για την τραγωδία με τα τρένα στην Ισπανία - «Ακλόνητη η αλληλεγγύη μας»
Τη βαθιά θλίψη του για τη σύγκρουση τρένων στην Ισπανία εξέφρασε ο Πρόεδρος, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πέδρο Σάντσεθ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε: «Είμαι βαθιά θλιμμένος από την τραγική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία».
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ», πρόσθεσε.
«Στεκόμαστε με ακλόνητη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ισπανίας σε αυτή τη στιγμή θλίψης», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.