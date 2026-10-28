Μήνυμα Χριστοδουλίδη για την τραγωδία με τα τρένα στην Ισπανία - «Ακλόνητη η αλληλεγγύη μας»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος ανέφερε: «Είμαι βαθιά θλιμμένος από την τραγική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία».

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον ισπανικό λαό και στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ», πρόσθεσε.

«Στεκόμαστε με ακλόνητη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ισπανίας σε αυτή τη στιγμή θλίψης», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ