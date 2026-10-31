Μεγάλες διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη το Σάββατο σε 34 πόλεις της Γερμανίας, με σύνθημα «η γενιά Ζ δεν αντέχει άλλο».
«Η γενιά Ζ δεν αντέχει άλλο» - Διαδηλώσεις φοιτητών και μαθητών σε 34 πόλεις της Γερμανίας
Χιλιάδες νέοι διαμαρτύρονται ζητώντας περισσότερα κονδύλια για την παιδεία και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική στράτευση.
Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν κυρίως φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι ζητούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία και διαμαρτύρονται επίσης κατά της υποχρεωτικής στράτευσης.
Από το μεσημέρι του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται στα κέντρα μεγάλων γερμανικών πόλεων, μεταξύ άλλων στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.
Οι διαδηλώσεις αναμένεται αρχικά να είναι ειρηνικές. Οι αρχές, ωστόσο, ανησυχούν για το ενδεχόμενο επεισοδίων αργότερα το βράδυ, καθώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούν καλέσματα για πράξεις βίας και, ειδικότερα, για λεηλασίες καταστημάτων πολυτελείας, κατά το πρότυπο των επεισοδίων στο Παρίσι.
Ως προληπτικό μέτρο, καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους του Βερολίνου και άλλων μεγάλων γερμανικών πόλεων έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ τα περισσότερα δεν αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα.
Τα αστυνομικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αυστηρά σε όλες τις πόλεις. Οι αρχές τονίζουν ότι δεν θα γίνουν ανεκτές πράξεις βίας και ότι η αστυνομία θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επεισοδίων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.