«Η γενιά Ζ δεν αντέχει άλλο» - Διαδηλώσεις φοιτητών και μαθητών σε 34 πόλεις της Γερμανίας

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν κυρίως φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι ζητούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία και διαμαρτύρονται επίσης κατά της υποχρεωτικής στράτευσης.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται στα κέντρα μεγάλων γερμανικών πόλεων, μεταξύ άλλων στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.

Οι διαδηλώσεις αναμένεται αρχικά να είναι ειρηνικές. Οι αρχές, ωστόσο, ανησυχούν για το ενδεχόμενο επεισοδίων αργότερα το βράδυ, καθώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούν καλέσματα για πράξεις βίας και, ειδικότερα, για λεηλασίες καταστημάτων πολυτελείας, κατά το πρότυπο των επεισοδίων στο Παρίσι.

Ως προληπτικό μέτρο, καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους του Βερολίνου και άλλων μεγάλων γερμανικών πόλεων έχουν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ τα περισσότερα δεν αναμένεται να λειτουργήσουν σήμερα.

Τα αστυνομικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αυστηρά σε όλες τις πόλεις. Οι αρχές τονίζουν ότι δεν θα γίνουν ανεκτές πράξεις βίας και ότι η αστυνομία θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση επεισοδίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ