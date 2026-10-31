Ποια είναι η δικαστής που πυροδότησε τον πολιτικό σεισμό στην Πολωνία - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πολωνικής ιστοσελίδας Wirtualna Polska, η δικαστής εξέδωσε πράξεις με τις οποίες τίθενται εκτός καθηκόντων για έναν μήνα ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και ο αντιπρόεδρος Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργού Δικαιοσύνης και γενικού εισαγγελέα της χώρας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ.

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα θεωρείται μία από τις πιο έμπειρες δικαστικούς της Πολωνίας. Γεννήθηκε το 1969 και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ, ενώ στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στη διοίκηση της Δικαιοσύνης. Υπηρέτησε επί σειρά ετών στην περιοχή του Οπόλε, όπου ανέλαβε διάφορες διοικητικές και δικαστικές θέσεις ευθύνης.

Το όνομά της έγινε ιδιαίτερα γνωστό την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη που προωθήθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις. Το 2017 απομακρύνθηκε από θέση ευθύνης που κατείχε στο περιφερειακό δικαστήριο του Οπόλε, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις από δικαστικές οργανώσεις. Η ίδια προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την υπόθεση να κλείνει το 2022 μέσω συμβιβασμού με το πολωνικό κράτος.

Μετά την αλλαγή κυβέρνησης, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Άνταμ Μπόντναρ επανέφερε την Κόρβιν-Πιοτρόφσκα στην προεδρία του Περιφερειακού Δικαστηρίου Οπόλε, αναγνωρίζοντας, σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τις αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί για τη διαδικασία απομάκρυνσής της.

Τον Μάρτιο του 2026 εξελέγη δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου από την πολωνική Βουλή. Ωστόσο, η ανάληψη των καθηκόντων της συνοδεύτηκε από αντιδράσεις, καθώς ο πρόεδρος της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι δεν προχώρησε στην ορκωμοσία της. Η ίδια επέλεξε να δώσει όρκο ενώπιον συμβολαιογράφου εντός του κοινοβουλίου, κίνηση που αμφισβητήθηκε από την ηγεσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Στην πρόσφατη απόφασή της, η δικαστής κατηγόρησε την υφιστάμενη ηγεσία του δικαστηρίου ότι παρεμπόδιζε την άσκηση καθηκόντων από ορισμένους δικαστές και εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένων υποθέσεων, αλλά και για ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική χρηματοδότηση του θεσμού.

Πηγή: Wirtualna Polska