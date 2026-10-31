Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις συνομιλίες αναμένεται να συζητηθούν ο πόλεμος με τη Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.
Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Ερντογάν
Ο Ουκρανός Πρόεδρος έφθασε στην πόλη για συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, με αντικείμενο τον πόλεμο με τη Ρωσία και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.
«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Μας περιμένουν σημαντικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.
Όπως ανέφερε, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται «σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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