Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Ερντογάν

«Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Μας περιμένουν σημαντικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Όπως ανέφερε, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται «σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».

Πηγή: ΚΥΠΕ