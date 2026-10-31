Σε αναβρασμό η Γαλλία: Το Halloween συμπίπτει με νέο γύρο διαδηλώσεων - Βγάζει 70 χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους η κυβέρνηση

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ένα ολοένα πιο τεταμένο πολιτικό περιβάλλον, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «δεν είναι φυσιολογικό» η Γαλλία να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση «αναταραχής» τόσο κοντά στις προεδρικές εκλογές.

70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους

Περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν το Σάββατο, αριθμός αντίστοιχος με εκείνον της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν την επανάληψη των ταραχών της 17ης Οκτωβρίου.

Στο Παρίσι θα παραμείνουν κλειστοί περισσότεροι από 40 σταθμοί του μετρό, ενώ προβλήματα αναμένονται και στα δρομολόγια του τραμ.

Συνεργάτης του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, δήλωσε ότι οι αρχές εκτιμούν πως η βία στους δρόμους ενδέχεται να είναι «συγκρίσιμη» με εκείνη πριν από δύο εβδομάδες, όταν εικόνες συγκρούσεων, λεηλατημένων καταστημάτων και πυρπολημένων δημόσιων κτιρίων έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το κίνημα διαμαρτυρίας συγκεντρώνει ακτιβιστές των «Κίτρινων Γιλέκων», συνδικάτα, καθώς και μαθητές και φοιτητές. Αρχικά, οι κινητοποιήσεις επικεντρώθηκαν στην αύξηση του κόστους ζωής, τις ανισότητες και την επιδείνωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Ωστόσο, μετά τα μέτρα ασφαλείας και τους σοβαρούς τραυματισμούς διαδηλωτών, τα αιτήματα διευρύνθηκαν και περιλαμβάνουν πλέον μεγαλύτερη προστασία των πολιτικών ελευθεριών και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Ανησυχία στους καταστηματάρχες για το Halloween

Αστυνομική πηγή έκανε λόγο για «σημαντική νευρικότητα» στις τάξεις των αρχών, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται δεδομένη η ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γαλλίας, Αλέν Ντι Κρεσέντσο, ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες ανησυχούν για την εξέλιξη της ημέρας.

«Οι καταστηματάρχες ανυπομονούν να τελειώσει το Σάββατο», δήλωσε στο France Inter, προσθέτοντας ότι οι εκδηλώσεις του Halloween επιβαρύνουν την κατάσταση, καθώς αναμένεται να κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι με μάσκες.

Πριν από τις κινητοποιήσεις, αρκετά καταστήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα κάλυψαν τις βιτρίνες τους με ξύλινες σανίδες. «Πίσω από αυτές τις σανίδες, δεν υπάρχει ούτε εξουσία ούτε εχθρός. Μόνο μια οικογένεια και το έργο της», ανέφερε μήνυμα γραμμένο σε προστατευτικό κόντρα πλακέ έξω από επιχείρηση στο Παρίσι.

Ο υπουργός Εσωτερικών είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη για «πολύ υψηλό κίνδυνο δημόσιας διατάραξης της τάξης». Διευκρίνισε ότι οι διαδηλώσεις θα επιτρέπονται, όχι όμως στα κέντρα των πόλεων.

Περιορισμοί στις μάσκες

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού επιχείρησε να απαγορεύσει την πορεία των διαδηλωτών από την πλατεία της Βαστίλης προς την πλατεία Έθνους, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας. Ωστόσο, δικαστήριο ανέτρεψε την απαγόρευση.

Ο Νούνιες δήλωσε ότι οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκκλήσεις για συγκεντρώσεις το βράδυ του Σαββάτου, με ορισμένες αναρτήσεις να καλούν σε πρόκληση «επανάστασης» και σε συμμετοχή σε μια «νύχτα σκότους».

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί στους διαδηλωτές να φορούν μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

Πηγή: AFP