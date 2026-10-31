Σε ανάλυση που δημοσίευσε στις 31 Οκτωβρίου 2026, το Times of India παρουσιάζει την εμβάθυνση των σχέσεων της Ινδίας με την Κύπρο και τη Νότια Κορέα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ναυτιλιακής της παρουσίας. Το δημοσίευμα συνδέει την κίνηση με τις περιφερειακές εντάσεις, μεταξύ άλλων με την επίσκεψη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο Καράτσι, και με τη φιλοδοξία της Ινδίας να καταστεί διεθνές κέντρο ναυπηγικής έως το 2047.
Ποντάρει στην Κύπρο για να ενισχύσει τη ναυτιλιακή της ισχύ η Ινδία - Τι αναφέρουν οι Times of India
Η Λευκωσία προβάλλεται ως εταίρος για την ανακύκλωση πλοίων και ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς το Νέο Δελχί επιδιώκει να αναπτύξει τη ναυπηγική και τις ναυτιλιακές του δυνατότητες.
Σύμφωνα με το Times of India, οι επαφές του Ινδού υπουργού Λιμένων, Ναυτιλίας και Πλωτών Οδών, Σαρμπανάντα Σονοβάλ, με την υφυπουργό Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη στις 27 Οκτωβρίου στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας επικεντρώθηκαν στη ναυπηγική, τις λιμενικές υποδομές, τις πράσινες ναυτιλιακές τεχνολογίες, την ανακύκλωση πλοίων και την προσέλκυση επενδύσεων.
Η ινδική κυβέρνηση αναφέρει ότι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανακύκλωση πλοίων, οι επενδύσεις και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες, ενώ η Κύπρος επανέλαβε τη στήριξή της στην προσπάθεια της Ινδίας να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή αναγνώριση για επιλέξιμες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για ινδικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης πλοίων και να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε ευρωπαϊκές αγορές.
Παράλληλα, στη Νότια Κορέα εξετάστηκαν προοπτικές συνεργασίας της Sejin Heavy Industries με την Cochin Shipyard, μεταξύ άλλων στην κατασκευή μεγάλων τμημάτων πλοίων και ειδικού ναυτιλιακού εξοπλισμού. Το Times of India εντάσσει αυτές τις επαφές στη στρατηγική της Ινδίας να αναπτύξει εγχώρια παραγωγή και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή ναυτιλία.
Υπενθυμίζεται ότι ινδική ναυτιλιακή αντιπροσωπεία είχε επισκεφθεί την Κύπρο από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας επαφές με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς.
Πηγή: Times of India — Times Axis
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