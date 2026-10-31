Οι B-52s απέκτησαν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Το ροκ συγκρότημα παρέλαβε την τιμητική πλακέτα την Πέμπτη στο Λος Άντζελες, σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στη δισκογραφία.

Οι B-52s δημιουργήθηκαν το 1976 και αποτελούνταν από τους Φρεντ Σνάιντερ, Κέιτ Πίρσον, Σίντι Γουίλσον, Κιθ Στρίκλαντ και τον εκλιπόντα μουσικό Ρικ Γουίλσον.

Στην τελετή παρευρέθηκαν τα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος. Παρουσιαστής ήταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ρίτσαρντ Μπλέιντ.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο ηθοποιός της σειράς «Portlandia», Φρεντ Άρμισεν, και το ροκ συγκρότημα The Go-Go's, για να τιμήσουν τους B-52s.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ καλωσορίζει με υπερηφάνεια τους B-52s στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ», ανέφερε σε δήλωσή της η παραγωγός του, Άνα Μαρτίνεζ. «Η απονομή αστεριού στους B-52s στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αποτελεί γιορτή της αξέχαστης μουσικής τους, του τολμηρού πνεύματός τους και της νοσταλγίας που έχουν χαρίσει σε γενιές θαυμαστών. Ο μοναδικός ήχος και η ενέργειά τους έχουν γίνει, ουσιαστικά, μέρος της μουσικής ιστορίας του Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Οι B-52s είναι γνωστοί για τις επιτυχίες τους «Love Shack», «Rock Lobster», «Roam», «Private Idaho» και «Planet Claire».

Πηγή: ΚΥΠΕ