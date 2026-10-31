Κάμερα κατέγραψε εντυπωσιακό υδροστρόβιλο ανοιχτά της Πάφου - Πώς θα είναι ο καιρός αύριο (βίντεο)

Πρόκειται για τον σχηματισμό υδροστρόβιλου στην Κάτω Πάφο, με τους περαστικούς να κοντοστέκονται για να το θαυμάσουν.

Από το βίντεο φαίνονται πυκνά σύννεφα να σκεπάζουν την θάλασσα, κάτι που συνέβαλε στον σχηματισμό του υδροστρόβιλου.

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Αργότερα στο εσωτερικό πιθανό να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο εσωτερικό τα ορεινά, και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και αργότερα κυρίως θαλάσσιοι ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη, κυρίως στα εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά.

Την Τετάρτη αναμένονται μεμονωμένες, ελαφρές κυρίως, βροχές κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο μέχρι την Τρίτη και μικρή πτώση την Τετάρτη για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.