Γαλλία: Ξανά στους δρόμους οι μαθητές μετά τις διακοπές - Περιορισμένη η συμμετοχή

Εκατοντάδες από τα περισσότερα από 3.000 γυμνάσια σχολεία της Γαλλίας ήταν αποκλεισμένα κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των διακοπών.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τα προάστια της πρωτεύουσας τον Σεπτέμβριο, εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γαλλία, επεκτάθηκαν και πέραν των εκπαιδευτικών διεκδικήσεων και επικεντρώθηκαν στο κόστος ζωής προσελκύοντας τα συνδικάτα και ακτιβιστές και κάποιες φορές καταλήγοντας βίαια.

Ένα κύμα διαμαρτυριών της αποκαλούμενης "Γενιάς Ζ" εξαπλώνεται σε ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Αλβανίας, το οποίο πυροδοτήθηκε από δυσαρέσκεια για θέματα όπως το υψηλό κόστος ζωής, η κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και η διαφθορά.

Τον περασμένο μήνα οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έλαβαν δυσάρεστη τροπή και αμαυρώθηκαν από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία σε πολλές πόλεις, όπου σημειώθηκαν καταστροφές και λεηλατήθηκαν καταστήματα, γεγονός που αποτέλεσε σοβαρή δοκιμασία για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν.

"Σε ό,τι αφορα τους αποκλεισμούς--ή μάλλον την απόπειρα αποκλεισμών--το φαινόμενο είναι πολύ οριακό.

"Μιλάμε για μόλις μια χούφτα σχολικών μονάδων, λιγοστά μεμονωμένα σχολεία", δήλωσε νωρίτερα σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό France ⁠Inter ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο ίδιος είπε ότι οι διαδηλώσεις επιτρέπονται αλλά η παρεμπόδιση της πρόσβασης στα σχολεία είναι παράνομη.

Αστυνομικοί είναι παρόντες, έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα, αλλά όχι με πλήρη εξοπλισμό κατά των ταραχών.

Οι μαθητές διεκδικούν την αναβάθμιση των παλαιών σχολικών εγκαταστάσεων, περισσότερους εκπαιδευτικούς, περισσότερες θέσεις στα πανεπιστήμια και το τέλος σε ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια το οποίο θεωρούν κοινωνικά άδικο.

Ο Ζεφρέ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα την επιβολή ορίου 28 μαθητών ανά τμήμα, την αποδέσμευση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση των σχολείων, τη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εισακτέων στην ανώτερη εκπαίδευση και την εφαρμογή ενός νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια από το 2028.

Οι εκπρόσωποι των μαθητών γυμνασίων απάντησαν ότι αυτές οι προτάσεις δεν επαρκούν και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ