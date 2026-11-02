Αιχμές Χριστοδουλίδη προς ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ: «Δεν θα παρασυρθούμε σε προεκλογική, άλλοι ξεκίνησαν»

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος απέρριψε τις κατηγορίες περί προεκλογικής δραστηριότητας, στρέφοντας την κριτική προς τα κόμματα που αμφισβητούν τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την επικοινωνιακή του παρουσία.

«Δεν έχουμε εμπλακεί σε καμία προεκλογική εκστρατεία. Άλλοι ξεκίνησαν την προεκλογική εκστρατεία, αλλά ούτε θα παρασυρθούμε να μπούμε σε κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Παρότι η ερώτηση αφορούσε τόσο τις κυβερνητικές παροχές όσο και τα κυριακάτικα βίντεο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν προχώρησε σε συγκεκριμένη απάντηση για το περιεχόμενο ή τον χαρακτήρα των αναρτήσεών του. Επέλεξε, αντίθετα, να επικεντρωθεί στην κριτική που δέχεται από τα κόμματα και να επαναλάβει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προεκλογική αντιπαράθεση.

«Μας επικρίνουν και για τα μέτρα και γιατί δεν παίρνουμε νέα»

Απαντώντας στις αναφορές περί παροχολογίας, ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι η κριτική προς την κυβέρνησηείναι αντιφατική, καθώς, όπως είπε, από τη μία κατηγορείται για την ανακοίνωση μέτρων και από την άλλη για την απουσία νέων παρεμβάσεων.

«Ακούω και μου λέτε για παροχολογία, αλλά την ίδια στιγμή ακούω και κριτική ότι δεν κάνουμε νέα μέτρακαι ούτω καθεξής», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ανάλογες επικρίσεις διατυπώνονται από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, τον Μάρτιο του 2023.

Ωστόσο, στις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία αποφασίζονται οι κυβερνητικές παροχές ούτε απάντησε ειδικότερα στην κριτική περί προεκλογικής σκοπιμότητας των εξαγγελιών.

Παραπέμπει στο Κυπριακό και στις μεταρρυθμίσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικότερα ζητήματα να διαχειριστεί από την προεκλογική αντιπαράθεση, αναφέροντας μεταξύ άλλων το Κυπριακό, την εσωτερική διακυβέρνηση και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

«Έχουμε τόσα σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε, ξεκινώντας από το Κυπριακό, πολλά θέματα που άπτονται της εσωτερικής διακυβέρνησης, μεταρρυθμίσεις, έχουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, πολλά άλλα που έρχονται», δήλωσε.

Επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε προεκλογικό αγώνα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των κομμάτων να ξεκινήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία και να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

«Σέβομαι, και είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος, να εμπλακεί σε αυτό τον προεκλογικό, να τον ξεκινήσει από τώρα, να μου ασκεί κριτική κάθε μέρα», ανέφερε.

«Δεν πρόκειται σε καμία απολύτως περίπτωση να εμπλακώ σε έναν προεκλογικό αγώνα», επέμεινε.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του, το ερώτημα που τέθηκε για τον ενδεχόμενο προεκλογικό χαρακτήρα των κυριακάτικων βίντεο παρέμεινε χωρίς ειδική απάντηση.