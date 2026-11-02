Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς - μεταξύ τους 12 ξένοι υπήκοοι

Τα υπόλοιπα θύματα μεταξύ των ξένων επιβατών είχαν υπηκοότητες Ιαπωνίας, Τυνησίας, Πορτογαλίας, Μεξικού, Τσεχίας και Αργεντινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ιατροδικαστών και της αστυνομίας, ως αυτό το στάδιο έχουν αναγνωριστεί τα 66 από τα 69 θύματα της τραγωδίας της Τετάρτης στην επαρχία Τολέδο.

Τρεις άνθρωποι, δύο υπήκοοι Αυστραλίας και υπήκοος Ιαπωνίας, συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Επρόκειτο για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, έπειτα από εκείνο του Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Είναι επίσης ένα από τα χειρότερα του αιώνα στην Ευρώπη.

Καταγράφτηκε εν μέσω της εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Συρμός της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe έπεσε πάνω στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo που βρισκόταν στις ίδιες σιδηροτροχιές. Είχε αναγκαστεί να σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πληροφορικής που ελέγχει τη σηματοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ