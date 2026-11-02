Σε νοσοκομεία 13 ανήλικοι μετά από πάρτι Halloween: Είπαν στους γονείς ότι δεν θα υπήρχε αλκοόλ - Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι διοργανωτές

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Κυριάκου επιβεβαίωσε ότι η Αστυνομία έχει λάβει γνώση του περιστατικού και έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για τη διερεύνησή του.

Όπως ανέφερε, έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία 13 ανήλικων προσώπων που μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσηλευτήρια για παροχή πρώτων βοηθειών, αφού παρουσίασαν προβλήματα υγείας τα οποία φαίνεται να συνδέονται με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ληφθεί καταθέσεις και από γονείς των ανηλίκων.

Η αρχική ενημέρωση στους γονείς και το αλκοόλ στο πάρτι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού για τις συνθήκες διοργάνωσης του πάρτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις καταθέσεις που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, η εκδήλωση αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό χώρο, ενώ οι γονείς είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα υπήρχαν αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, όπως διαφάνηκε στη συνέχεια, στο πάρτι υπήρχε αλκοόλ, το οποίο φέρεται να παραχωρήθηκε και σε ανήλικους.

Ο κ. Κυριάκου διευκρίνισε ότι οι ηλικίες των παιδιών που εντοπίστηκαν κυμαίνονταν από 15 έως 17 ετών.

Στο μικροσκόπιο οι διοργανωτές

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε το πάρτι, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι διοργανωτές και όσα άλλα πρόσωπα διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται και φέρουν ευθύνη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.