Δεκατρείς ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτήρια στη Λεμεσό, έπειτα από προβλήματα υγείας που φέρονται να παρουσίασαν λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε πάρτι για το Halloween. Η Αστυνομία έχει αρχίσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, οι διοργανωτές και όσα άλλα πρόσωπα διαπιστωθεί ότι φέρουν ευθύνη αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σε νοσοκομεία 13 ανήλικοι μετά από πάρτι Halloween: Είπαν στους γονείς ότι δεν θα υπήρχε αλκοόλ - Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι διοργανωτές
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες διοργάνωσης του πάρτι και τη διάθεση αλκοόλ σε παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών – Καταθέσεις από γονείς και στο μικροσκόπιο οι διοργανωτές, οι οποίοι ενδέχεται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης
Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Κυριάκου επιβεβαίωσε ότι η Αστυνομία έχει λάβει γνώση του περιστατικού και έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για τη διερεύνησή του.
Όπως ανέφερε, έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία 13 ανήλικων προσώπων που μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσηλευτήρια για παροχή πρώτων βοηθειών, αφού παρουσίασαν προβλήματα υγείας τα οποία φαίνεται να συνδέονται με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ληφθεί καταθέσεις και από γονείς των ανηλίκων.
Η αρχική ενημέρωση στους γονείς και το αλκοόλ στο πάρτι
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού για τις συνθήκες διοργάνωσης του πάρτι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις καταθέσεις που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, η εκδήλωση αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό χώρο, ενώ οι γονείς είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα υπήρχαν αλκοολούχα ποτά.
Ωστόσο, όπως διαφάνηκε στη συνέχεια, στο πάρτι υπήρχε αλκοόλ, το οποίο φέρεται να παραχωρήθηκε και σε ανήλικους.
Ο κ. Κυριάκου διευκρίνισε ότι οι ηλικίες των παιδιών που εντοπίστηκαν κυμαίνονταν από 15 έως 17 ετών.
Στο μικροσκόπιο οι διοργανωτές
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε το πάρτι, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.
Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι διοργανωτές και όσα άλλα πρόσωπα διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται και φέρουν ευθύνη.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
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