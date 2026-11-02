«Στην Κύπρο δεν χρειάζεται να ψάχνεις υλικό, ανοίγεις το politis.com.cy και κάθεσαι». Πρίγκιπας και Αχάνας σε μια απολαυστική συνέντευξη

Πώς μας προέκυψε αυτή η ραδιοφωνική σύμπραξη;

Κ.Π. (Κώστας Πρίγκιπας): Εγώ είμαι stand-up comedian, ο Αντρέας μουσικός και stand-up comedian. Είπαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Έν’ όπως βάλεις έναν ηλεκτρολόγο τζαι έναν υδραυλικό να σου κτίσουν σπίτι. Κάτι εννά δουλέψει, αλλά δεν ξέρεις αν θα είναι το ρεύμα ή το νερό που εννά κοπεί πρώτο.

Αν κάποιος ακούσει πέντε λεπτά το «Εκτός έδρας», τι είναι πιο πιθανόν να σκεφτεί;

Κ.Π.: Τα πρώτα δύο λεπτά μπορεί να πει «ρε, έν’ έξυπνοι τούτοι». Στο τρίτο λαλεί «εντάξει, κάνουν πλάκα». Στο τέταρτο αναρωτιέται αν πιάνει καλά ο σταθμός και στο πέμπτο λαλεί «ρε κουμπάρε, εν γίνεται να τους κόψει κάποιος το μικρόφωνο;».

Α.Α. (Ανδρέας Αθανασίου): Βασικά, αν ακούσει την ώρα που μιλώ εγώ, λογικά θα πει, μάλιστα, υπάρχει κάτι εδώ. Αν πέσει την ώρα που λαλεί ανέκδοτο ο Κώστας, τότε θα διερωτάται πώς δίνονται τόσο εύκολα τα μικρόφωνα.

Πώς αποφασίσατε ότι δύο άνθρωποι με κωμικό μυαλό πρέπει να μοιράζονται καθημερινά το ίδιο μικρόφωνο;

Α.Α.: Είμαστε δύο άτομα που κάθε φορά που θα βρεθούμε υπάρχει ένας αόρατος διαγωνισμός γέλιου! Δύσκολα γελάμε με αστεία, που σημαίνει ότι εάν κάποιος καταφέρει να κάνει τον άλλο να γελάσει, τότε το αστείο είναι καλό! Το τι κάνουμε στο ράδιο είναι κάτι που κάνουμε και εκτός, κάθε φορά που θα βρεθούμε, άρα είναι μια καλά δουλεμένη συνταγή. Έχουμε απίστευτη χημεία και δεν είναι δύσκολη απόφαση να κάνουμε κάτι που μας ευχαριστεί επί καθημερινής βάσεως, με σκοπό να κάνουμε τον κόσμο να γελά με τις τρέλες μας.

Ακούστε τους! ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00, ΠΟΛΙΤΗΣ 107.6

Μετά από τόσες ώρες στον αέρα, τι έχετε μάθει ο ένας για τον άλλο που θα προτιμούσατε να μην γνωρίζατε;

Κ.Π.: Ότι ο Αχάνας μπορεί να ακούσει μια ατάκα μου τζαι να μεν γελάσει καθόλου. Βασικά, σπάνια γελά. Το δεύτερο, έμαθα πράματα για τη γυναίκα του που δεν ήθελα να μάθω (δεν ακούστηκε καλά, ούτε στον αέρα ακούστηκε καλά).

Α.Α.: Ο άνθρωπος δεν αντέχεται! Είναι συνέχεια στη σκέψη, στο γράψιμο και σε χαρτί, αλλά και στο 80% μιλώ μόνος μου όταν είμαστε εκτός αέρα και όταν τελειώσω αυτό που ανέλυσα με τόση συγκέντρωση, γυρίζει με έναν αποχαυνωμένο ύφος να μου πει… «Ξαναπέ μου;».

Πόσο δύσκολο είναι να είσαι αστείος κάθε μέρα χωρίς να καταφεύγεις στα εύκολα, κλισέ;

Κ.Π.: Υπάρχουν μέρες που το μυαλό δουλεύκει και μέρες που είναι σαν το ίντερνέτ μου στη Δευτερά. Το θέμα είναι να βρίσκεις κάτι φρέσκο. Γιατί αν λες συνέχεια τα ίδια, είσαι σαν τον θείο σου στο τραπέζι που λέει την ίδια ιστορία δώδεκα φορές και πρέπει να γελάσεις ξανά. Και τις 12 φορές.

Α.Α.: Πάντα πρέπει στη φαρέτρα να έχεις και τα κλισέ, επειδή κάποιοι τα περιμένουν. Εν βρίσκεται η ίσια μας, άρα πρέπει να καλύψεις ένα τεράστιο φάσμα από ατάκες για να σε βρουν όλοι και περισσότεροι… αστείο.

Ποια ήταν η πιο απρόσμενη αντίδραση ακροατή που λάβατε μέχρι σήμερα;

Α.Α.: Η επίσκεψη ακροατών στον ΠΟΛΙΤΗ. Δύο αδέλφια που μας ακούνε καθημερινά και μας στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή ένα απόγευμα μας περίμεναν κάτω στην είσοδο για να μας πουν ένα γεια από κοντά αφού ήταν στην περιοχή! Να σημειωθεί ότι είναι από τη Λεμεσό. Είναι κάτι που μας έκανε πολύ χαρούμενους και ήταν ένα πολύ ωραίο μπόνους στο τι προσπαθούμε να κάνουμε.

Τι σας κάνει να λέτε «αυτό το θέμα αξίζει να το πιάσουμε σήμερα»;

Όταν κάτι μας νευριάζει ή όταν θωρούμε κάτι τόσο παράλογο που λαλούμε «εν γίνεται να μεν το σχολιάσουμε». Ειδικά στην Κύπρο, δεν χρειάζεται να ψάχνεις υλικό. Ανοίγεις politis.com.cy και κάθεσαι.

Αν σας έδιναν μία ώρα ελεύθερου μικροφώνου χωρίς κανέναν περιορισμό, πού θα κατέληγε η κουβέντα;

Α.Α.: Ένας Θεός ξέρει. Τώρα καταφέρνουμε σε 2 λεπτά και λέμε 3 με 4 θέματα. Το πιο πιθανόν στη διαφορά του σήμερα με το χθες.

Κ.Π.: Θα ξεκινούσαμε να λύσουμε το Κυπριακό, θα λύναμε την ακρίβεια, θα φτιάχναμε το σύστημα υγείας... Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο Φειδίας νομίζω…

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όταν προσπαθείς να συνδυάσεις χιούμορ, επικαιρότητα και ραδιόφωνο;

Κ.Π.: Να είσαι αστείος χωρίς να γίνεσαι politically incorrect... δεν θα πω τίποτε άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Οξά;

Α.Α.: Να είσαι διπλωμάτης βάζοντας στην άκρη τις προσωπικές σου απόψεις ή πεποιθήσεις.

Ποια ατάκα ή παρατήρηση του συμπαρουσιαστή σου ζηλεύεις επειδή δεν τη σκέφτηκες εσύ;

Κ.Π.: Όταν ο Αχάνας πετάσσει κάτι αυθόρμητο και είναι αστείο…

Α.Α.: Το «πιτυριδέ φόρεμα της Κυπραίας μάνας» είναι η ατάκα που είπε ο Κώστας και πραγματικά δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα ξεκαρδιστεί. Ήταν το timing και είναι το αγαπημένο μου αστείο του Κώστα. Νομίζω δεν έχει πει άλλο από τότε.

Ζούμε σε μια εποχή που όλοι προσβάλλονται με τα πάντα. Πόσο αυτολογοκρίνεστε πριν πείτε ένα αστείο;

Κ.Π.: Προσπαθώ να σκέφτομαι αν το αστείο έχει ουσία ή αν απλώς κοροϊδεύει κάποιον για να γελάσουμε εύκολα. Αλλά δεν γίνεται να φοβάσαι τα πάντα.

Α.Α.: Δεν είναι η ίδια η κωμωδία και η σάτιρα σήμερα όπως ήταν πριν από 20 χρόνια όταν ξεκίνησα. Πλέον, ο κόσμος δεν ψάχνει το αστείο αλλά ψάχνει να παρεξηγήσει παίρνοντας τα πάντα προσωπικά. Πάντα προσπαθούσα να είμαι προσεκτικός και πολλές φορές με ενοχλούσε που κάποιοι «κωμικοί» βρίζουν η ειρωνεύονται το κοινό τους με σκοπό να κάνουν τους δίπλα τους να γελάσουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά του αστειεύομαι με το εκθέτω και ειρωνεύομαι!

Αν το «Εκτός Έδρας» μετατρεπόταν ξαφνικά σε σοβαρή ενημερωτική εκπομπή, ποιος από τους δύο θα άντεχε περισσότερο;

Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε.

Τελικά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος της εκπομπής; Να κάνει τον κόσμο να γελάσει, να σκεφτεί ή απλώς να επιβιώσει άλλη μία μέρα χωρίς μήνυση;

Να γελάσει ο κόσμος, να ξεχαστεί και ίσως να δει κάποια πράματα διαφορετικά. Εν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εννά αλλάξουμε τον κόσμο μέσα από ένα μικρόφωνο. Αν καταφέρουμε να κάμουμε κάποιον να γελάσει στον δρόμο επιστρέφοντας σπίτι, κερδίσαμε. Και αν καταφέρουμε να τελειώσουμε την εκπομπή χωρίς να τηλεφωνήσει κανένας δικηγόρος, κερδίσαμε διπλά.