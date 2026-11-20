Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ μετά το Συμβούλιο Παιδείας και Νεολαίας για το κατά πόσο η σύνδεση των τριών συμφωνιών σε ενιαίο πακέτο θα αποδώσει μέχρι αύριο, η κ. Μιντζάτου είπε ότι ελπίζει να υπάρξει αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ότι η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus «ανοίγει την πόρτα» και ότι ο ενθουσιασμός είναι εμφανής και στις δύο πλευρές.

«Ένα πολύ καλό συμπλήρωμα θα ήταν να καταφέρουμε να προχωρήσουμε και το πρόγραμμα νεανικών εμπειριών και τη συζήτηση για τα δίδακτρα. Είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση, άρα τα πράγματα είναι δυναμικά, αλλά η ελπίδα μου είναι ότι αύριο θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για θετικό πρόσημο στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Η Ιρλανδή Υπουργός Παιδείας και Νεολαίας, Χιλντεγκάρντε Νότον, που προεδρεύει του Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Σύνοδος είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση θετικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ. Όπως είπε, όλοι προσβλέπουν σε «πραγματικά θετικό αποτέλεσμα σε πολλά επίπεδα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ επιδιώκει οι Ευρωπαίοι φοιτητές να καταβάλλουν τα δίδακτρα που ισχύουν για τους Βρετανούς φοιτητές, τα οποία είναι περίπου τέσσερις με πέντε φορές χαμηλότερα από τα διεθνή δίδακτρα. Διαφωνία υπάρχει και για τον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα νεανικών εμπειριών: η ΕΕ ζητά 100.000 βίζες τον χρόνο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει από 50.000 έως 80.000, ώστε να περιοριστεί η μεταναστευτική κίνηση. Για να ενισχύσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις για τα δίδακτρα, η ΕΕ συνδέει τις τρεις συμφωνίες και επισημαίνει ότι πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα.

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Πέμπτης ενέκρινε συμπεράσματα για την ενδυνάμωση των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης και την προώθηση χώρων νεολαίας στην Ευρώπη. Υιοθέτησε επίσης συμπεράσματα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για την εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες και το STEM. Οι υπουργοί αποτίμησαν ακόμη την πρόοδο για το επόμενο Erasmus+, ενημερώθηκαν για τον Νόμο για τη Φορητότητα των Δεξιοτήτων και συζήτησαν την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη δράση στον ψηφιακό κόσμο.

Η κ. Μιντζάτου παρουσίασε στους υπουργούς τη δέσμη για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, με έμφαση στις βασικές δεξιότητες της ανάγνωσης, των μαθηματικών και των επιστημών, καθώς και στη στήριξη των εκπαιδευτικών. Η Κομισιόν παρουσίασε πρόσφατα τη δέσμη, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθοδήγηση για νέους δασκάλους. Προβλέπει επίσης Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Σχολείων, ως σταθερές συμπράξεις μεταξύ δύο ή τριών κρατών μελών, και δίκτυο υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, για το οποίο το Erasmus+ χρηματοδοτεί ήδη 30 περιφέρειες.

Η Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε ότι η πιλοτική πιστοποίηση ικανότητας χρήσης τεχνητής νοημοσύνης θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028. Χαιρέτισε επίσης τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ψηφιακών Υποδομών από οκτώ κράτη μέλη, με στόχο την ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας για τις τάξεις και την αποφυγή εξαρτήσεων. Για το Erasmus+, υπενθύμισε ότι την Τετάρτη δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το 2027, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, στην οποία, όπως είπε, συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο συνεχίζονται και η ΕΕ θέλει το Erasmus να παραμείνει ισχυρό και προσβάσιμο, «δικαίωμα για όλους, όχι περιορισμένη ευκαιρία για όσους μπορούν να το πληρώσουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ