Η κ. Κάλας στηλίτευσε ειδικά το γεγονός ότι οι επιθέσεις έγιναν καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα. «Καθώς ο Πούτιν σουλάτσαρε στο κόκκινο χαλί στη Σεντζέν, ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο και προκάλεσαν ζημιές σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές πρεσβείες», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας μέσω X.

Σε αντίδραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει τον αντιπρόσωπο της Ρωσίας στις Βρυξέλλες για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, συνέχισε.

«Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Η περιφρόνηση της Ρωσίας για αυτό επιδεικνύεται κάθε μέρα», έκρινε η κ. Κάλας, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας.

Υποσχέθηκε πως οι Βρυξέλλες θα αυξήσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και την πίεση στη Ρωσία για να «τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Στα κτίρια πρεσβειών που υπέστησαν ζημιές συγκαταλέγονται αυτά της Αυστρίας και της Ολλανδίας.

Ο αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε σοκαρισμένος και χαρακτήρισε «απόλυτα απαράδεκτα» τα ρωσικά πλήγματα. Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί του προσωπικού, εκφράζοντας ανακούφιση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Τομ Μπέρεντσεν, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «βλήμα» που κατέπεσε «πίσω» από την πρεσβεία, προκαλώντας φθορές στο κτίριο, πάντως το διπλωματικό προσωπικό να τραυματιστεί. Πρόσθεσε πως διενεργείται έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ