Πρωταγωνιστές του περιστατικού ήταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και ο Βέλγος ομόλογός του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, οι οποίοι χάρισαν ένα διαφορετικό στιγμιότυπο στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο Βέλγος πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις. Ο Έντι Ράμα τον πλησίασε αθόρυβα από πίσω και τον αγκάλιασε ξαφνικά, προκαλώντας την έκπληξή του.

Ο Ντε Βέβερ, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει με χιούμορ. «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται», σχολίασε, αναγνωρίζοντας τον συνάδελφό του από τον απρόσμενο χαιρετισμό.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας χαμόγελα.

Albanian PM Edi Rama hugs Belgian PM Bart De Wever from behind. De Wever: That must be the Albanian guy. He always comes from behind. https://t.co/hSVU84NNEy — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη γερμανική καγκελαρία, ύστερα από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στην ατζέντα βρέθηκαν η συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ο ρόλος της Ευρώπης στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.