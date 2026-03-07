Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαρία Κουρούπη, Hermes Airports: Αποκαθίσταται η αεροπορική κίνηση με Ευρώπη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Mέχρι τη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αποκατασταθούν οι πτήσεις με την Ευρώπη, είπε, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του «Πολίτη 107,6 & 97,6», η Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports

Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη επανέρχεται σταδιακά μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ακυρώσεις πτήσεων των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τη Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, η εικόνα στα αεροδρ...

