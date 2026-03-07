Μαρία Κουρούπη, Hermes Airports: Αποκαθίσταται η αεροπορική κίνηση με Ευρώπη

Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη επανέρχεται σταδιακά μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ακυρώσεις πτήσεων των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τη Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, η εικόνα στα αεροδρ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!