Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τετ α τετ Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιβεβαίωσε την παρουσία της στη συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (18/8).

Την συμμετοχή της επιβεβαίωσε σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) ενημερώνοντας πως θα παραστεί κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι, μαζί με «τον Πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ είναι επίσης πιθανό να παραστούν στη συνάντηση, δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο CNNi.

Στις 16:00 το απόγευμα η απόφαση των Ευρωπαίων

Με την δήλωσή της αυτή η πρόεδρος της Κομισιόν επιβεβαιώνει πως και άλλοι ηγέτες θα δώσουν το παρών, ωστόσο αυτή είναι μία εξέλιξη που θα γνωρίζουμε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) οπότε και θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» με τη συμμετοχή των Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε επίσης ότι θα υποδεχθεί την Κυριακή στις Βρυξέλλες τον Ουκρανό πρόεδρο και θα συμμετάσχουν μαζί στη τηλεδιάσκεψη.

Ο πυρετός διπλωματικών επαφών που διενεργούνται στον απόηχο της κατ' ιδίαν συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, στόχο έχει - από την πλευρά της Ευρώπης - να θέσει επί τάπητος τα συμφέροντα της Ουκρανίας στη διένεξη αυτή.

Πηγή: cnn.gr

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

