Πρόταση Κομισιόν για δασμούς 50% στον εισαγόμενο χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη από το Στρασβούργο όπου συνεδρίασε το Κολλέγιο των Επιτρόπων παράλληλα με την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα σχέδιο για τη σωτηρία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, η οποία αγωνίζεται να επιβιώσει υπό το βάρος των φθηνών κινεζικών εισαγωγών.

Το νέο μέτρο προβλέπει την επιβολή δασμών έως και 50% σε εισαγόμενο χάλυβα που υπερβαίνει συγκεκριμένες ποσοστώσεις, διπλασιάζοντας έτσι τους υπάρχοντες δασμούς, δηλαδή το σύστημα με τη δικλείδα ασφαλείας, το οποίο λήγει το 2026, και επιβάλλει δασμούς 25%, από ορισμένα όρια εισαγωγών.

Η νέα πρόταση δεν αφορά μόνο την αύξηση των δασμών, αλλά και τη ριζική μείωση των ποσοστώσεων εισαγωγών χάλυβα από τρίτες χώρες, με βάση τα επίπεδα του 2013 – ένα έτος που η Επιτροπή θεωρεί ως καθαρό από στρεβλώσεις της παγκόσμιας υπερπαραγωγής που ακολούθησε. Σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, οι εισαγωγές χάλυβα αντιπροσώπευαν μόνο το 13% της συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ, με την Κίνα σήμερα να παράγει πάνω από το μισό χάλυβα παγκοσμίως. Η Ευρώπη παράγει μόλις 50 εκατ. τόνους ετησίως, έναντι 149 εκατ. τόνων της Ινδίας και 79 εκατ. τόνων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «η χαλυβουργία της ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος σημαντική πίεση από μη βιώσιμα επίπεδα παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η οποία είναι περισσότερο από πέντε φορές μεγαλύτερη από την ετήσια κατανάλωση χάλυβα της ΕΕ (σήμερα 620 εκατ. τόνοι και προβλέπεται να αυξηθεί σε 721 εκατ. τόνους έως το 2027)».

Η πρόταση του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αποτελέσει προσωρινή λύση, αλλά σύμφωνα με την Κομισιόν θα αποτελέσει μια μόνιμη στρατηγική αλλαγή που στοχεύει να περιορίσει δραστικά την εξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό ξένο χάλυβα, και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Ο Επίτροπος Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ που εισηγήθηκε το σχέδιο, εξήγησε πως στόχος της ΕΕ είναι «να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία και στον χάλυβα». Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς ο χάλυβας αποτελεί βασικό υλικό για την πράσινη μετάβαση (ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά οχήματα), αλλά και για την αμυντική βιομηχανία.

«Δε μας αρέσουν οι δασμοί, δεν πιστεύουμε σε μια βιομηχανική πολιτική που οδηγείται από τους δασμούς, αλλά πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Σεζουρνέ, επαναλαμβάνοντας τα λεγόμενα του Επιτρόπου για το Εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Από την πλευρά του ο Σέφτσοβιτς, διαβεβαίωσε πως το νέο μέτρο συμβαδίζει με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αλλά η εφαρμογή του θα απαιτήσει διάλογο με τρίτες χώρες για τον καταμερισμό του 10% της αγοράς που θα παραμείνει ανοιχτό.

«Πιστεύουμε πως χάρη σε αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να κινηθούμε στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, καθώς αυτό θα αφορά παράλληλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση τόσο του ζητήματος των εξαγωγών χάλυβα υψηλής εξειδίκευσης προς τις ΗΠΑ όσο και ταυτόχρονα για την ύπαρξη κατάλληλων επιχειρημάτων για την άρση των τελωνειακών μέτρων κατά των παραγώγων, δηλαδή των προϊόντων που εξάγονται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και περιέχουν χάλυβα. Αυτό θα μείωνε σημαντικά τα τελωνειακά έξοδα για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς», επεσήμανε.

Ο Σεζουρνέ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία ως «την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος βρισκόταν «στο χείλος της κατάρρευσης», με εκατομμύρια θέσεις εργασίας να κρέμονται από μια κλωστή, ενώ εξήγησε πως το σχέδιο βασίζεται σε δύο πυλώνες, στην αύξηση των δασμών στο 50% από το σημερινό 25% για τις υπερβάσεις ποσοστώσεων. Δεύτερον, οι ίδιες οι ποσοστώσεις θα μειωθούν κατά 50%.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, αυτό σημαίνει πως χάλυβας που εισάγεται εντός των ποσοστώσεων δεν θα φορολογείται, αλλά ο χάλυβας που υπερβαίνει τις ποσοστώσεις θα επιβαρύνεται με δασμό 50%. Το 10% της αγοράς που θα παραμείνει ανοιχτό στον ανταγωνισμό δεν θα υπόκειται σε κανέναν φόρο, μια κίνηση που διαφοροποιεί την ευρωπαϊκή προσέγγιση από αυτή των ΗΠΑ, η οποία επιβάλλει δασμούς 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο χωρίς ποσόστωση, από τον πρώτο τόνο.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι νέοι δασμοί θα οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής του χάλυβα κατά 3% κατά μέσο όρο, φέρνοντας πρακτικά παραδείγματα, επιβαρύνοντας €50 τον καταναλωτή στο κόστος ενός αυτοκινήτου και €1 στο κόστος ενός πλυντηρίου ρούχων, επιβάρυνση μικρότερη από ό,τι φοβόταν αρχικά η βιομηχανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ