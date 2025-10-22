Στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Andrzej Poczobut και Mzia Amaglobeli το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2025

Στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Andrzej Poczobut από τη Λευκορωσία και Mzia Amaglobeli από τη Γεωργία απονεμηθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola.

Ανακοινώνοντας τους βραβευθέντες στην αίθουσα της ολομέλειας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola δήλωσε: «Δίνοντας το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στον Andrzej Poczobut από τη Λευκορωσία και στην Mzia Amaglobeli από τη Γεωργία, τιμούμε δύο δημοσιογράφους των οποίων το θάρρος λάμπει σαν φάρος για όλους όσοι αρνούνται να σιωπήσουν. Και οι δύο πληρώνουν βαρύ τίμημα επειδή τόλμησαν να πουν την αλήθεια απέναντι στην εξουσία, εξελισσόμενοι σε σύμβολα του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Το Κοινοβούλιο συμπαραστέκεται σε αυτούς και σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να παλεύουν για ελευθερία.»

Ποιοί είναι

Ο Andrzej Poczobut είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, blogger και ακτιβιστής από την πολωνική μειονότητα στη Λευκορωσία.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Andrzej Poczobut, δηλώνοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν «πολιτικά υποκινούμενες» και είχαν «στόχο τη φίμωση ανεξάρτητων φωνών και την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι».

Η Mzia Amaglobeli, Γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης Batumelebi και Netgazeti, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2025, το Κοινοβούλιο ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση της Mzia Amaglobeli, καταδικάζοντας «τις συστημικές επιθέσεις του καθεστώτος του Γεωργιανού Ονείρου κατά των δημοκρατικών θεσμών, της πολιτικής αντιπολίτευσης, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».

Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης αποτελεί την ανώτατη διάκριση της ΕΕ «για τα ανθρώπινα δικαιώματα». Απονέμεται ετησίως από το Κοινοβούλιο από το 1988 σε άτομα, ομάδες ή οργανώσεις «σε αναγνώριση της εξαιρετικής αφοσίωσήςτους στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης ή την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών».

Μετά την ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπών, ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία απαρτίζεται από την πρόεδροMetsola και τουςεπικεφαλήςτων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.