Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να είναι εγγυημένη, λένε Κόστα – φον ντερ Λάιεν

Κοινό μήνυμα υποστήριξης της Ουκρανίας από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί, διαβεβαιώνοντας για τη στήριξη από ΕΕ.

Οι φον ντερ Λάιεν και Κόστα προέβηκαν στην ανάρτηση μετά το γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο και τις προτεραιότητες των ευρωατλαντικών συνομιλιών.

Όπως σημείωσαν, «καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η ΕΕ παραμένει ακλόνητη στη στήριξή της προς την Ουκρανία», ενώ υπενθύμισαν ότι «οι χρηματοδοτικές μας προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι».

Τόνισαν ότι «ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και πρόσθεσαν πως «επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της».

Στο ίδιο μήνυμα υπογράμμισαν ότι «η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνει σεβαστή» και ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί, μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας».

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι «αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ», επισημαίνοντας πως «η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

Πηγή: ΚΥΠΕ