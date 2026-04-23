Νομική Υπηρεσία: 62% των προσφυγών απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστηρίο το 2025

Το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που χειρίζεται o Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, από τις οποίες οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα συμπεράσματα της στατιστικής μελέτης για το 2025 της εργασίας του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2025 αφορούσαν προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, ζητήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα Στρατού και Αστυνομίας, φορολογικές διαφορές αλλά και ζητήματα επιδομάτων και βοηθημάτων βάσει σχετικών νομοθεσιών.

Η ετήσια στατιστική ανάλυση, αναφέρεται, περιλαμβάνει, πέραν των προσφυγών, και αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εφετείο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επί εφέσεων όπου διάδικος ήταν η Δημοκρατία. Αναλυτικότερα, αναφέρεται, το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο Υποτομέας χειρίζεται. Από αυτές, οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς. Σημειώνεται ότι, το 2024, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε 256 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 157 (61%) απορρίφθηκαν και οι 99 (39%) ήταν επιτυχείς, αναφέρεται.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας των προσφυγών που αιτητές καταχώρισαν εναντίον πράξεων/αποφάσεων της διοίκησης κατά το έτος 2025, αυτό ήταν μικρότερο κατά 1 μονάδα σε σχέση με το έτος 2024 και μικρότερο κατά 4 μονάδες συγκριτικά με το έτος 2023, αναφέρει η ανακοίνωση.