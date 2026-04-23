Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Νομική Υπηρεσία: 62% των προσφυγών απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστηρίο το 2025

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Στοιχεία του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας

Το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που χειρίζεται o Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, από τις οποίες οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα συμπεράσματα της στατιστικής μελέτης για το 2025 της εργασίας του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2025 αφορούσαν προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, ζητήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα Στρατού και Αστυνομίας, φορολογικές διαφορές αλλά και ζητήματα επιδομάτων και βοηθημάτων βάσει σχετικών νομοθεσιών.

Η ετήσια στατιστική ανάλυση, αναφέρεται, περιλαμβάνει, πέραν των προσφυγών, και αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εφετείο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επί εφέσεων όπου διάδικος ήταν η Δημοκρατία. Αναλυτικότερα, αναφέρεται, το 2025 εκδόθηκαν 254 αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο Υποτομέας χειρίζεται. Από αυτές, οι 160 (62%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, ενώ οι 94 (38%) ήταν επιτυχείς. Σημειώνεται ότι, το 2024, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε 256 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 157 (61%) απορρίφθηκαν και οι 99 (39%) ήταν επιτυχείς, αναφέρεται.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας των προσφυγών που αιτητές καταχώρισαν εναντίον πράξεων/αποφάσεων της διοίκησης κατά το έτος 2025, αυτό ήταν μικρότερο κατά 1 μονάδα σε σχέση με το έτος 2024 και μικρότερο κατά 4 μονάδες συγκριτικά με το έτος 2023, αναφέρει η ανακοίνωση. 

Tags

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα