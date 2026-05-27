Κοινωνία

Βρήκαν σχεδόν ένα κιλό κάνναβης σε υπόγειο οικίας στη Λευκωσία (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Εντοπίστηκαν 965 γραμμάρια κάνναβης και δύο ζυγαριές ακριβείας σε υπόγειο οικίας

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 24 ετών, προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών,μετά τον εντοπισμό από την ΥΚΑΝ ξηρής φυτικής ύλης μικτού βάρους 965 γραμμαρίων στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι το πρωί της Τετάρτης, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στον υπόγειο χώρο οικίας όπου διαμένει ο 23χρονος.  

Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μικτού βάρους 965 γραμμαρίων και δύο ζυγαριές ακριβείας και προσθέτει ότι η έρευνα διενεργήθηκε στην παρουσία των πιο πάνω προσώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και ανακρινόμενοι προφορικά, έδωσαν κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Αναφέρει ότι οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

