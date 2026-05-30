Αλαλούμ και νέο ραντεβού την Τρίτη: Ασυνεννοησίες, ένταση και κυκλοφοριακές καθυστερήσεις σημάδεψαν τη χθεσινή διαμαρτυρία κτηνοτρόφων

Αλαλούμ και ασυνεννοησίες επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη της χθεσινής διαμαρτυρίας της ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων», η οποία πραγματοποιήθηκε τελικά με ορισμένες διαφοροποιήσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν συμφωνήσει με την Αστυνομία ότι στις 10:00 το πρωί θα συγκεντρώνονταν στο ΓΣΠ, από όπου θα πραγματοποιούσαν οδικό κομβόι προς το Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο να εκθέσουν τα αιτήματα και τα παράπονά τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η συμφωνία προέβλεπε τη συμμετοχή τριών ημιφορτηγών και περιορισμένου αριθμού άλλων οχημάτων. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι εμφανίστηκαν με διψήφιο αριθμό μεγάλων φορτηγών και φορτία σανού, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Αστυνομίας. Λόγω της μη τήρησης της αρχικής συμφωνίας, η Αστυνομία απαγόρευσε την είσοδό τους στην πόλη και οι συμμετέχοντες παρέμειναν για αρκετές ώρες ακινητοποιημένοι στο ΓΣΠ.

Ένταση στο ΓΣΠ

Η ένταση επιβαρύνθηκε και από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ο χρόνος πίεζε, καθώς στις 19:00 ήταν προγραμματισμένος ο τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο, και όλοι αντιλαμβάνονταν ότι οι κτηνοτρόφοι έπρεπε να φύγουν από τον χώρο πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα η όλη κατάσταση να ξεφύγει κάθε ελέγχου. Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Κλούβες και περιπολικά είχαν παραταχθεί στο ΓΣΠ, ενώ στην περιοχή του Προεδρικού βρίσκονταν μέλη της ΜΜΑΔ και σε ετοιμότητα το όχημα «Αίαντας», χωρίς να είναι άμεσα ορατό.

Εναλλακτικά σενάρια

Κατά τις διαβουλεύσεις με τις Αρχές, οι κτηνοτρόφοι κατέθεσαν εναλλακτικά σενάρια κλιμάκωσης, όπως το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών και του κόμβου Ριζοελιάς, καθώς και τη μετακίνηση τριών φορτηγών προς το Προεδρικό.

Η τελευταία επιλογή υλοποιήθηκε τελικά γύρω στις 14:00, όταν η Αστυνομία έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί ταυτόχρονα τη συγκεκριμένη κινητοποίηση και την αναμενόμενη άφιξη οπαδών στο ΓΣΠ. Έτσι, παρά τις αρχικές αναφορές ότι η ομάδα θα παρέμενε επ' αόριστον στο ΓΣΠ, τελικά πραγματοποιήθηκε πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Έξω από το Προεδρικό

Οι διαμαρτυρόμενοι έφτασαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με πανό και συνθήματα, όπου συναντήθηκαν με μικρό αριθμό κτηνοτρόφων που βρισκόταν ήδη εκεί από το πρωί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την αποτροπή επεισοδίων.

Ξεχωριστή εικόνα της κινητοποίησης αποτέλεσε η παρουσία γαϊδάρου με το όνομα «Πόπη», πάνω στον οποίο είχε τοποθετηθεί πανό με το σύνθημα: «ο μοναδικός επιζών από έναν χωριό 3.000 προβάτων». Ο ιδιοκτήτης του ζώου ανέφερε, σε στιγμή αγανάκτησης, πως η ψυχολογική υποστήριξη που είχε υποσχεθεί το κράτος δεν παραχωρήθηκε ποτέ

Μέσα στο Προεδρικό

Αρχικό αίτημα των κτηνοτρόφων ήταν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, ο Πρόεδρος βρισκόταν σε προγραμματισμένη υποχρέωση.

Τελικά, οι πύλες του Προεδρικού άνοιξαν γύρω στις 16:00 και αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων είχε συνάντηση με την υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, καθώς και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη και τον Βίκτωρα Παπαδόπουλο.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, ανέφερε ότι τέθηκαν ζητήματα θανατώσεων, αποζημιώσεων, χαλλουμιού και απολεσθέντος εισοδήματος.

Ραντεβού την Τρίτη

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία έλαβε διαβεβαίωση για συνάντηση με τον Πρόεδρο την Τρίτη: «Μας μεταφέρθηκε η υπόσχεση ότι την Τρίτη θα υπάρξει συνάντηση με τον Πρόεδρο. Πλέον το ζήτημα ήρθε εκεί που έπρεπε να έρθει και θα παρθούν αποφάσεις την ίδια μέρα», ανέφερε. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, δήλωσε στον «Π» ότι η οργάνωση δεν μπορεί να θεωρήσει ικανοποιητική την εξέλιξη εάν δεν σταματήσουν οι θανατώσεις. «Αν δεν σταματήσουν οι θανατώσεις, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Κρατάμε μικρό καλάθι για τη συνάντηση της Τρίτης», σημείωσε.