«Μισώ τον πόλεμο. Είναι φρίκη»

Στις 4 Μαΐου 2026, ο ανεξάρτητος ερευνητής και διαχειριστής της σελίδας «1974 Μαρτυρίες & Τεκμήρια» στο Facebook, Οδυσσέας Χρίστου, δημοσίευσε μία φωτογραφία ενός Ελληνοκύπριου αιχμάλωτου πολέμου με σκοπό την ταυτοποίησή του και τον προσδιορισμό της τύχης του.

Μιλώντας στον «Π» στις 12 Μαΐου, ο Χρίστου εξήγησε ότι επιχρωμάτισε την αρχική φωτογραφία για να εστιάσει την προσοχή στη μαύρη Mercedes που φαίνεται στη φωτό, αφού το γερμανικό αυτοκίνητο είναι γνωστό σε όσους ερευνούν την τύχη αγνοουμένων και αιχμαλώτων, καθώς χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κρατουμένων προς ανάκριση.

Η πρωτότυπη φωτογραφία από αυτήν που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Facebook η οποία δείχνει τον Μάκη Σεργίδη και έναν άλλο αιχμάλωτο με τον Σελίμ Εσέν, πιθανώς τραβηγμένη στη Μια Μηλιά.

Ο Χρίστου είπε ότι ο πρώτος στόχος ήταν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες σύλληψης και την τύχη του αιχμάλωτου πολέμου, ενώ το επόμενο βήμα θα ήταν να επικεντρωθεί στον πολίτη με τα δεμένα μάτια που φαίνεται επίσης στην αρχική φωτογραφία, και στη συνέχεια στον Τούρκο δημοσιογράφο που ποζάρει με τους κρατούμενους. Ο ερευνητής είπε ότι ο άνδρας θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε σημαντικό αρχειακό υλικό που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό της τύχης των αγνοουμένων. Λίγες μέρες νωρίτερα, σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο Χρίστου αναφέρθηκε σε ένα συνεργείο που είχε γίνει μάρτυρας μιας εκτέλεσης εκείνη την περίοδο. Υποστήριξε ότι ένας δημοσιογράφος «πρέπει να γνωρίζει κάτι». Μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας, ο Χρίστου ανακοίνωσε ότι ο εικονιζόμενος με δεμένα μάτια ταυτοποιήθηκε ως ο τότε 28χρονος έφεδρος Μάκης Σεργίδης, ο οποίος εργαζόταν σε ιπποτροφείο στη Μια Μίλια και πλέον περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αγνοουμένων. Ο δεύτερος αιχμάλωτος δεν ταυτοποιήθηκε, αν και ενδέχεται να αφέθηκε ελεύθερος αργότερα στο Λήδρα Πάλας. Ο Χρίστου σημείωσε ότι 14 άτομα αγνοούνται από την εν λόγω περιοχή της πεδιάδας της Μεσαοριάς και μόνο τρία έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το θέμα των αγνοουμένων και της φωτογραφίας έφτασε μέχρι την ΕΕ, ενώ ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης διοργανώνει εκδήλωση στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, με τίτλο «Νέα ευρήματα και μαρτυρίες σχετικά με τους αγνοούμενους της Κύπρου», παρουσία του μόνιμου εισηγητή για τους αγνοούμενους της Κύπρου, ευρωβουλευτή Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελαμί. Ο κ. Χρίστου, ο οποίος θα παραστεί στην εκδήλωση, δήλωσε στο Alpha News ότι χαιρετίζει «την ευκαιρία να παρουσιάσει ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με τα τουρκικά αρχεία, και ειδικότερα με την τουρκική τηλεόραση».

Η προέλευση της φωτογραφίας

Η αρχική ασπρόμαυρη φωτογραφία απεικονίζει δύο άνδρες με δεμένα μάτια και τα χέρια πίσω από την πλάτη, έναν αιχμάλωτο πολέμου και έναν κρατούμενο, πλαισιωμένους από τέσσερις Τούρκους στρατιώτες και δύο πολίτες. Στέκονται μπροστά από μια γυαλιστερή μαύρη Mercedes, στο καπάκι του μπροστινού τροχού της οποίας διακρίνεται το τρίαιχνο αστέρι. Ένας από τους πολίτες, πιο κοντός στο ύψος, φαίνεται να απλώνει το χέρι του πάνω από τον λαιμό του «γιγαντόσωμου κρατουμένου» με αυταρχικό τρόπο. Πιστεύεται ότι ήταν μέλος της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης (TMT) που ιδρύθηκε το 1957, αν και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το όνομά του. Ο άλλος πολίτης, με την πιο κομψή ενδυμασία, είναι ο Σελίμ Εσέν, 31 ετών τότε, δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής της τουρκικής τηλεόρασης TRT. Ο τουρκικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έστειλε αρκετές ομάδες δημοσιογράφων στο νησί το καλοκαίρι του 1974 για να καλύψουν την εισβολή. Ο Εσέν μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Κύπρο από τη βάση Οβατζίκ της Μερσίνης με ελικόπτερο στις 10 Αυγούστου, μαζί με τον δημοσιογράφο Τζεϊχάν Μπαϊτούρ και δύο εικονολήπτες, τους Βεντάτ Γκιουρές και Σονάτ Κονόρ. Ο Εσέν αργότερα ίδρυσε το οπτικό τμήμα του πρακτορείου Anadolu, ενώ ο Μπαϊτούρ διετέλεσε γενικός διευθυντής του πρακτορείου. Η φωτογραφία του με τους δύο αιχμαλώτους με δεμένα μάτια τραβήχτηκε είτε από τον Γκιουρές είτε από τον Κονόρ.

Σελίμ Εσέν και Σονάτ Κονόρ με ομάδα στρατιωτών

Οι δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι

Η εφημερίδα «Πολίτης» εντόπισε δύο από τα τέσσερα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου της TRT που κάλυψε τον πόλεμο στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1974, τον Σελίμ Εσέν, 83 ετών, και τον Τζεϊχάν Μπαϊτούρ, 85 ετών και πραγματοποίησε βιντεοκλήση μαζί τους στα τέλη Μαΐου. Ο Εσέν μας έστειλε και μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της ομάδας της TRT σε διάφορα μέρη της Κύπρου να στέκονται πάνω σε άρματα μάχης, δίπλα σε πινακίδες, ενσωματωμένοι στον τουρκικό στρατό, μαζί με μαχητές με πολιτικά ρούχα. Οι φωτογραφίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στη Λαπήθο, την Κερύνεια, τον Πενταδάκτυλο, το Μπέλαπαϊς και τη Μια Μηλιά. Σε καμία από τις άλλες φωτογραφίες δεν εμφανίζεται κάποιος Ελληνοκύπριος αιχμάλωτος. Ακολουθεί μια περιγραφή της συνέντευξης με τους δύο ογδοντάχρονους που ήρθαν στην Κύπρο με κινηματογραφική ομάδα από τις 10 έως τις 20 Αυγούστου εκείνη την περίοδο, προσγειώθηκαν στην Κερύνεια και διέσχισαν το βόρειο τμήμα του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των Λαπήθου, Καραβά, Αγίου Ιλαρίωνα, Μπέλαπαϊς, της πεδιάδας Μεσαοριάς και της Λευκωσίας.

Η συνέντευξη

Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης διεξάγεται μέσω διερμηνέα - του έμπειρου δημοσιογράφου Γιουσούφ Κανλί. Ο ίδιος παρουσιάζει τους δύο άνδρες λέγοντας ότι «έχουν πλήρη επίγνωση της ευαισθησίας του ζητήματος των αγνοουμένων» και είναι πρόθυμοι, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να κάνουν ό,τι μπορούν «για να συμβάλουν στην επίλυση αυτού του ανθρωπιστικού ζητήματος». Πριν ξεκινήσουν, ο Σελίμ Εσέν θέλει να ξεκαθαρίσει κάτι με τα σπαστά αγγλικά του: «Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάτι από την αρχή. Δεν μας αρέσει ο πόλεμος. Είναι φρικτός. Και μισούμε ό,τι έγινε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό πρέπει να καταγραφεί» και προσθέτει στα τουρκικά ότι είναι απλώς δημοσιογράφοι.

Ο Τζεϊχάν Μπαϊτούρ, ο οποίος μιλάει μόνο τουρκικά, ξεκινά σημειώνοντας ότι πριν από το 1974, οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν σε πολύ δύσκολες, τραυματικές συνθήκες σε θύλακες, όπου «ήταν σχεδόν φυλακισμένοι σε περιοχές αποκομμένες από τη θάλασσα». Μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, όλα αυτά «συνέβαλαν στην επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο μετά από διαβουλεύσεις με τη Βρετανία». Η συνέντευξη αφορά τους αγνοούμενους, αλλά όταν του ζητείται στο τέλος να διευκρινίσει το θέμα της εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κανλί επιβεβαιώνει το σχόλιο του Μπαϊτούρ, λέγοντας ότι πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους Βρετανούς πριν από την πρώτη φάση της εισβολής. «Ο Τούρκος Πρωθυπουργός πήγε δύο φορές στο Λονδίνο και ο υφυπουργός μία φορά. Διαβουλεύτηκαν και συζήτησαν εκτενώς». Διαβουλεύσεις έλαβαν χώρα και στο Λονδίνο πριν από τη δεύτερη φάση, προσθέτει.

Ο Εσέν συνεχίζει μιλώντας για τις πρώτες μέρες στο νησί. Παρά την κατάπαυση του πυρός, όταν έφτασαν, σημειώθηκαν συγκρούσεις στη Λαπήθο και στον Καράβα. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος πάτησε σε νάρκη και βρήκε τραγικό θάνατο. Όταν ρωτήθηκαν αν είδαν Ελληνοκύπριους καθώς διέρχονταν από τις περιοχές πριν από τις 14 Αυγούστου, ο Μπαϊτούρ αναφέρει ότι συνάντησαν περίπου 200 κρατούμενους με πολιτικά ρούχα στο Μπέλαπαϊς. Ο τουρκικός στρατός τους συνέλαβε, καθώς θεωρήθηκαν στρατιώτες που είχαν φορέσει πολιτικά ρούχα. Όταν ο Εσέν τους πήρε συνέντευξη, είπαν ότι ήταν αγρότες, αλλά το μαύρισμα από τον ήλιο στα πρόσωπά τους σταματούσε κάτω από το μέτωπό τους, εκεί όπου θα βρισκόταν το κράνος, παρατήρησε ο Μπαϊτούρ. «Ούτε οι στρατιώτες, όσο ήμασταν εκεί, ούτε άλλοι Τουρκοκύπριοι, πολίτες ή στρατιωτικοί, τους φέρθηκαν άσχημα. Τους συγκέντρωσαν και τους μετέφεραν στο στρατόπεδο αιχμαλώτων», θυμάται. Όταν ρωτήθηκε πού τους μετέφεραν, ο βετεράνος δημοσιογράφος, απαντά ότι δεν γνωρίζει τι απέγιναν τελικά, σημειώνοντας ότι πιθανότατα τους μετέφεραν κάπου για μετέπειτα ανταλλαγή με άλλους αιχμαλώτους. Ο Μπαϊτούρ προσθέτει: «Δεν είδαμε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση… Τους προσφέραμε τσιγάρα, είδαμε τους στρατιώτες μας να μοιράζονται το φαγητό τους με τους αιχμαλώτους».

Η φωτογραφία

Στις 14 Αυγούστου, όταν τα πρώτα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν να αποβιβάζονται στις 5.30 π.μ., η ομάδα της TRT βρισκόταν στο Κιόνελι μαζί με τον στρατό. «Φτάσαμε στη Μια Μηλιά κοντά στο αεροδρόμιο του Τύμπου. Ακολουθήσαμε τους στρατιώτες εκεί και πήραμε συνεντεύξεις από μερικούς», λέει ο Εσέν. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Αμμόχωστο με τον στρατό, αλλά αποφάσισαν στη μέση της διαδρομής να επιστρέψουν στη Λευκωσία για να στείλουν ρεπορτάζ στην Άγκυρα. Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι είδαν εκείνη την ημέρα, ο Εσέν λέει μέσω του διερμηνέα: «Όπως είδατε στη φωτογραφία στη Μια Μηλιά, είδαμε δύο αιχμαλώτους να μεταφέρονται. Ελληνοκύπριοι. Τραβήξαμε και φωτογραφίες μαζί τους. Με τα μάτια τους καλυμμένα. Δεν έχουμε ιδέα για την ταυτότητά τους, γιατί δεν μιλούσαν». Αφού ενημερώθηκε ότι ο αιχμάλωτος πολέμου παραμένει αγνοούμενος, ενώ η ταυτότητα του αιχμάλωτου πολίτη είναι άγνωστη, ο Μπαϊτούρ προσθέτει: «Ο στρατός εκείνη την εποχή δεν έλεγε τίποτα για την ταυτότητα των ανθρώπων». Όσον αφορά την τύχη τους, οι δύο απαντούν ότι δεν έχουν ιδέα πού μεταφέρθηκαν οι αιχμάλωτοι. Όταν τους ζητήθηκαν λεπτομέρειες, ο Εσέν σημειώνει ότι το συνεργείο βρισκόταν μαζί με τον στρατό όταν κατέληξαν εκεί. Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε από έναν από τους εικονολήπτες, ήταν γύρω στις 10:00-10:30 π.μ. στη Μια Μηλιά, κοντά στην Τύμπου. Όταν ρωτήθηκε αν είδαν τους αιχμαλώτους να μπαίνουν σε αυτοκίνητο ή φορτηγό, ο Εσέν θυμάται ότι ένας άλλος δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει για μια Mercedes, αλλά «δεν υπήρχε κάτι τέτοιο». Επιμένει ότι κανείς δεν οδηγούσε πολιτικά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όσον αφορά τη Mercedes, εκείνη την εποχή στην Κύπρο υπήρχαν μόνο βρετανικά αυτοκίνητα, προσθέτει.

Η συνέντευξη διακόπτεται καθώς ο Κανλί δείχνει τη φωτογραφία των αιχμαλώτων με μια μαύρη Mercedes στο παρασκήνιο και ένα τρίαιχνο αστέρι στο καπάκι του τροχού της. Αυτό τους αναστατώνει κάπως. «Αλλά ήταν στρατιωτικό όχημα», λέει ο Εσέν. «Μπορεί να ήταν αυτοκίνητο που άφησαν στην περιοχή οι Ελληνοκύπριοι που έφευγαν», εικάζει ο Μπαϊτούρ. Δεδομένου του ρόλου της μαύρης Mercedes στη μεταφορά κρατουμένων για ανάκριση, ρωτήθηκαν ξανά αν είδαν τους κρατούμενους να τους παίρνουν με αυτό το αυτοκίνητο. Μετά από κάποια συζήτηση μεταξύ τους, ο Κανλί σημειώνει: «Υπάρχει μια σύγχυση εδώ επειδή δεν έχουν ιδέα. Μετά από 50 χρόνια, είναι φυσιολογικό».

Για λόγους σαφήνειας, ρωτήθηκαν ξανά αν είδαν πού οδήγησαν τους δύο αιχμαλώτους με δεμένα μάτια. «Όχι, όχι», απάντησε ο Εσέν. Όταν τον ρώτησαν περαιτέρω, ο Κανλί απάντησε: «Δεν είδαν, αλλά υπέθεσαν ότι τους πήγαν για ανάκριση ή σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όμως, όταν τους είδαν για τελευταία φορά, ήταν ζωντανοί».

Όταν ρωτήθηκε τι τον ώθησε να τραβήξει φωτογραφία με αιχμαλώτους πολέμου, ο Εσέν απαντά στα αγγλικά: «Γιατί να μην το κάνουμε; Είμαστε δημοσιογράφοι. Είναι δουλειά μας να τραβάμε φωτογραφίες».

Το αρχείο του

Κατά την περαιτέρω εξέταση του φωτογραφικού αρχείου, ο Κανλί βρίσκει μια άλλη φωτογραφία με έναν Τούρκο στρατιώτη να κάνει μια χειρονομία θριάμβου προς την κάμερα, ενώ ένας Τουρκοκύπριος μαχητής (μουτζαχεντίν) στέκεται πίσω του. Σημειώνει ότι η τοποθεσία είναι η ίδια με τη φωτογραφία στη Μια Μηλιά. Στο βάθος, διακρίνεται το πίσω μέρος μιας μαύρης Mercedes. Με την παρουσία του αυτοκινήτου να μην αμφισβητείται πλέον, τους ρωτούν ξανά αν θυμούνται κάτι για τη Mercedes ή τους κρατούμενους. «Όχι, όχι. Δεν έχουμε ιδέα», λέει ο Εσέν. Θυμούνται κάτι που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε όσους ερευνούν την τύχη των αγνοουμένων; «Είμαστε απλώς δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο. Το καθήκον να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι, φυσικά, θα έπρεπε να είναι καθήκον των Ηνωμένων Εθνών, και η επιτροπή υπάρχει, αλλά εμείς είμαστε απλώς δημοσιογράφοι. Φυσικά μπορούμε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μας», λέει ο Εσέν. Ο Μπαϊτούρ προσθέτει: «Ποιος αιχμαλωτίστηκε; Το ανθρώπινο κόστος του πολέμου. Αυτά δεν αποτελούσαν θέματα, επειδή εκείνη την εποχή επικρατούσε κλίμα έντονου πολέμου. Παρακολουθούσαμε την κατάσταση. Επομένως, δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε». Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε εκείνο το σκηνικό πολέμου, ο Μπαϊτούρ απαντά: «Όχι μόνο δεν είδαμε καμία παραβίαση κατά της ανθρωπότητας, αλλά είδαμε περιπτώσεις Τούρκων στρατιωτών να βγάζουν το φαγητό τους και να το μοιράζονται με τους αιχμαλώτους». Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την εμπειρία τους συνολικά, ο Εσέν επιστρέφει στα αγγλικά: «Εγώ προσωπικά, μισώ τον πόλεμο. Είναι φρικτό. Ποτέ δεν λέω ότι ο ένας άνθρωπος πρέπει να σκοτώνει τον άλλο. Αυτό δεν είναι ανθρωπιά. Εννοώ, δεν είναι σωστό. Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Συρία, στο Ιράν […]. Ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Αυτή είναι η άποψή μου», επισημαίνει.

Ο Μπαϊτούρ προσθέτει: «Ο ιμπεριαλισμός είναι ο χειρότερος εχθρός της ανθρωπότητας. Αν δεν εξαλειφθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη». Όσον αφορά το βιντεοσκοπημένο υλικό που κατέγραψαν οι καμεραμέν της TRT κατά τη διάρκεια εκείνων των μοιραίων ημερών, ο Μπαϊτούρ λέει ότι όλο το υλικό στάλθηκε σε ένα κέντρο φωτογραφικών ταινιών, του οποίου το αρχείο μεταφέρθηκε αργότερα στο σύνολό του στο στρατό. «Δεν έχουμε ιδέα αν έχει απομείνει κάτι στο αρχείο της TRT. Πρέπει να ζητηθεί από τον στρατό», λέει.

Ο Κανλί σημειώνει ότι το αρχείο μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τύπου και Δημοσιεύσεων του Πρωθυπουργού, το οποίο έκτοτε έχει αντικατασταθεί από το Τμήμα Επικοινωνίας του Προέδρου. «Λογικά θα πρέπει να έχουν το αρχείο εκεί», λέει ο Μπαϊτούρ.