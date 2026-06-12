Αμαλία Αβραάμ: «Δεν ελπίζουμε απλά, αγωνιζόμαστε για το Κυπριακό» - Το παρασκήνιο των επαφών της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας στις Βρυξέλλες

Το Κυπριακό βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η διεθνής κοινότητα επιδιώκει να αξιοποιήσει το χρονικό παράθυρο που υπάρχει μέχρι τη λήξη της θητείας τόσο του Αντόνιο Γκουτέρες όσο και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, εκτιμά η συνεπικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, Αμαλία Αβραάμ.

Σε συνέντευξή της στον «Π», με αφορμή την επίσκεψη της Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις 10 και 11 Ιουνίου, η κ. Αβραάμ μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κύκλους γύρω από το Κυπριακό, μιλά για τη δίωρη συνάντηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των νέων των δύο κοινοτήτων και τις πρωτοβουλίες που προωθεί η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει μόνο ελπίδα για λύση, αλλά και αγώνας».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα Τουρκοκύπρια μέλη της Επιτροπής έθεσαν ζητήματα που αφορούν τους μικτούς γάμους, τις επιπτώσεις που, κατά την τουρκοκυπριακή πλευρά, προκύπτουν στον τομέα του αθλητισμού λόγω του υφιστάμενου καθεστώτος, καθώς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η πρόσκληση ήταν αναγνώριση της δουλειάς μας»

«Η επίσκεψη στις Βρυξέλλες έγινε μετά από προσωπική πρόσκληση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας. Η πρόσκληση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της εκτίμησης ότι η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας επιτελεί σημαντικό έργο», ανέφερε η κ. Αβραάμ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής είχαν επαφές με ειδικούς και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετείχαν σε παρουσιάσεις από ειδικούς που αφορούσαν άλλες διεθνείς συγκρούσεις και τις ομοιότητες ή διαφορές τους με την κυπριακή περίπτωση.

Δίωρη συνάντηση με την Κάγια Κάλας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Κάγια Κάλας, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. «Ήταν μια πολύ σημαντική συγκυρία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο με τη συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων νέων γύρω από ζητήματα που αφορούν τη νεολαία», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της Επιτροπής μετέφεραν προσωπικές εμπειρίες και εικόνες από την πραγματικότητα που βιώνουν οι δύο κοινότητες στην Κύπρο, ενώ υπογράμμισαν τη σημασία της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

«Τονίσαμε ότι η θέση της Κύπρου βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ευρωπαϊκή διάσταση είναι σημαντική για την προοπτική επίλυσης του προβλήματος», ανέφερε.

«Υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων»

Αναφερόμενη στη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής, η κ. Αβραάμ περιέγραψε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών από τις δύο κοινότητες.

«Η Επιτροπή λειτουργεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς να προσβάλλει τους υπόλοιπους. Υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία, χωρίς να εξυπηρετούνται άλλες ατζέντες», ανέφερε.

«Το Κυπριακό είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τον ΟΗΕ»

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, η κ. Αβραάμ ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει κάποια εσωτερική πληροφόρηση για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Ωστόσο, όπως είπε, κατά τις επαφές στις Βρυξέλλες αναδείχθηκε η σημασία της παρούσας συγκυρίας.

«Αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι στο τέλος του έτους ολοκληρώνεται η θητεία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ λήγει και η θητεία της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν. Υπάρχει η αίσθηση ότι όλοι στον ΟΗΕ επιθυμούν να συμβάλουν σε θετικές εξελίξεις πριν από αυτή τη μετάβαση», είπε.

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή το Κυπριακό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ δεν γνωρίζουμε αν θα συμβεί το ίδιο και με τον επόμενο Γενικό Γραμματέα».

Νέες πρωτοβουλίες και ιστοσελίδα επικοινωνίας με τους νέους

Η συνεπικεφαλής της Επιτροπής αποκάλυψε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναληφθεί νέα πρωτοβουλία που θα αφορά θέματα υγείας. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα της Επιτροπής, η οποία αναπτύσσεται με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών.

«Μέσα από την ιστοσελίδα θα παρουσιάζεται όλη η δράση μας, ενώ οι νέοι αλλά και κάθε πολίτης θα μπορούν να μας αποστέλλουν απόψεις, προτάσεις και ιδέες», ανέφερε. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος παραμένει η ενεργή συμμετοχή της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσέγγισης των δύο κοινοτήτων.

«Οι ηγέτες και ο ΟΗΕ μας ακούνε»

Ερωτηθείσα κατά πόσο οι εισηγήσεις της Επιτροπής φτάνουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κ. Αβραάμ εμφανίστηκε αισιόδοξη.

Υπενθύμισε ότι η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε παρουσία των δύο ηγετών, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τότε χαρακτηρίσει την Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας ως τη σημαντικότερη από τις τεχνικές επιτροπές.

«Διατηρούμε επικοινωνία με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Επιτροπή διατηρεί στενή επαφή και με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και την ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα της επίσκεψής μας στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, θεωρούμε ότι έχει ανοίξει και ένας σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κάγια Κάλας κρατούσε συνεχώς σημειώσεις κατά τη συνάντησή μας, γεγονός που μας δίνει την αίσθηση ότι όσα συζητήσαμε θα αξιοποιηθούν και θα μεταφερθούν εκεί όπου πρέπει», είπε.

«Δεν υπάρχει μόνο ελπίδα, υπάρχει και αγώνας»

Καταλήγοντας, η κ. Αβραάμ υπογράμμισε ότι η νέα γενιά δεν επενδύει μόνο στην ελπίδα για λύση του Κυπριακού, αλλά και στην ενεργό προσπάθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα την καταστήσουν εφικτή. «Δεν υπάρχει μόνο ελπίδα. Υπάρχει και αγώνας. Είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε όσο μπορούμε από τη δική μας πλευρά», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η επίλυση του Κυπριακού δεν θα προκύψει από μια μεμονωμένη πολιτική απόφαση, αλλά μέσα από μια σταδιακή διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην κοινωνία. «Το Κυπριακό θα λυθεί με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Θα λυθεί μέσα από μια διαδικασία από τα κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο. Η κοινωνία είναι εκείνη που τελικά θα κάνει τη διαφορά όταν κατανοήσει ότι η λύση αφορά το κοινό μας μέλλον», κατέληξε.