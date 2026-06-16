Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος εθισμού στο στοίχημα την περίοδο του Μουντιάλ – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Το κίνδυνο η αυξημένη στοιχηματική δραστηριότητα κατά τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου να καταλήξει σε εθισμό και εξάρτηση με ολέθριες συνέπειες επεσήμανε, με δήλωση στο ΚΥΠΕ, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ), Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Philips, νευρολόγος ψυχίατρος, Δρ. Κυριάκος Βερεσιές.

Τώρα από την αρχή της διεξαγωγής των αγώνων και με πολύ φιλικό τρόπο θα πρέπει οι οικογένειες και ειδικά οι γονείς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή να λογαριάσουν τα χρήματα τους, να αποφασίσουν κατά πόσο είναι απαραίτητο να παίξουν στοίχημα και να συμβουλεύσουν τα παιδιά τους για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων αυτών, είπε προσθέτοντας, ότι όποιος νιώσει ότι «κολλά σε στοιχηματική δραστηριότητα» θα πρέπει να ζητήσει άμεσα βοήθεια από το οικείο περιβάλλον.

Διευκρινίζοντας ότι δεν τοποθετείται κατά της στοιχηματικής δραστηριότητας, ο κ. Βερεσιές εξήγησε πως η προσπάθεια και ο στόχος είναι να προληφθούν ο εθισμός, η εξάρτηση και ο ψυχαναγκασμός.

«Αυτή τη στιγμή η διαφήμιση για στοίχημα είναι παντού, προβάλλεται πριν την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα. Είναι επίσης σε όλους τους δρόμους της Κύπρου», είπε προσθέτοντας ότι ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η διαφήμιση για μπόνους που μπορεί να είναι 200-300 ευρώ».

Σημείωσε επίσης τον αυξημένο κίνδυνο που ελλοχεύει στο γεγονός ότι πλέον το στοίχημα διενεργείται online από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται ο παίκτης να μεταβεί σε πρακτορείο στοιχημάτων. «Είμαστε αντιμέτωποι με τη σύγχρονη τεχνολογία η οποία καθηλώνει τον άνθρωπο μέσα από τελετουργίες που δημιουργεί, οι οποίες προκαλούν τον εθισμό και την εξάρτηση», είπε.

Εξήγησε ότι ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στη χρήση, αλλά στην ενασχόληση με το στοίχημα που καταλήγει σε εξάρτηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες δημιουργούνται τεράστια χρέη σε πρακτορεία στοιχημάτων ή με άλλους τρόπους, από εθισμένους παίκτες.

Ο κ. Βερεσιές εξήγησε επίσης τον μηχανισμό που οδηγεί στον εθισμό και την εξάρτηση, λέγοντας ότι με την προσμονή της νίκης, η ντομαπίνη στον παίκτη αυξάνεται και κορυφώνεται όταν ο παίκτης χάνει. Ως εκ τούτου όσο ο παίκτης χάνει τα αυξημένα επίπεδα ντοπαμίνης ωθούν τον παίκτη να συνεχίσει να παίζει και τον αιχμαλωτίζουν στην προσμενόμενη ικανοποίηση που θα κατακτήσει όταν κερδίσει, συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ