Επιμένει η ζέστη: Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία, πιθανές βροχές στα ορεινά

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.