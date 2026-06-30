Αργεντούλα Ιωάννου στον «Π»: «Δεν πρέπει να τρέχουμε πίσω από τις γυναικοκτονίες» - Ζητά συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών (ηχητικό)

Την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής των εισηγήσεων της Επιτροπής GREVIO και ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης της έμφυλης βίας τόνισε η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, σε παρέμβαση της στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με αφορμή τη νέα υπόθεση απόπειρας γυναικοκτονίας.

Η κ. Ιωάννου σημείωσε ότι πρόκειται για υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόπειρα γυναικοκτονίας και αναφέρθηκε, μάλιστα, στη φράση που φέρεται να είπε ο δράστης πριν την πυροβολήσει, υποστηρίζοντας ότι αυτή αποτυπώνει την αντίληψη πως η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως «κτήμα» και όχι ως αυτόνομο πρόσωπο.

«Καμία απάντηση» για την εφαρμογή των εισηγήσεων της GREVIO

Η βουλεύτρια ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Νομικών ζήτησε ενημέρωση για την πρόοδο στην εφαρμογή των εισηγήσεων της GREVIO, οι οποίες, όπως είπε, περιλαμβάνονται στην έκθεση για την Κύπρο από το 2022.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρξε ενημέρωση για μέτρα όπως η ευρύτερη εφαρμογή του συστήματος Red Button, η εκπαίδευση των αστυνομικών και η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

«Δεν πρέπει να τρέχουμε πίσω από τις γυναικοκτονίες, όταν πλέον έχουν συμβεί αυτά τα δράματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εφαρμόζει στον βαθμό που απαιτείται τις υποδείξεις των διεθνών οργανισμών.

Προβληματισμός για την εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστών

Η κ. Ιωάννου αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι όταν δράστες είναι μέλη των σωμάτων ασφαλείας που φέρουν όπλα, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν αρκεί η αφαίρεση όπλων ή η έκδοση διαταγμάτων αποκλεισμού, εάν δεν παρέχεται στις γυναίκες η απαραίτητη οικονομική και κοινωνική στήριξη ώστε να απομακρυνθούν από ένα βίαιο περιβάλλον.

Επικαλέστηκε ακόμη πρόσφατες υποθέσεις έμφυλης βίας, αναφέροντας ότι αναδεικνύουν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των εισηγήσεων της GREVIO και καλύτερης εκπαίδευσης τόσο των αστυνομικών όσο και του δικαστικού σώματος.

Παρεμβάσεις και στο Οικογενειακό Δικαστήριο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας των παιδιών με γονείς που έχουν ασκήσει βία.

Όπως υποστήριξε, όταν μια μητέρα είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα και ως προς τα διατάγματα επικοινωνίας με τα παιδιά, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί μία από τις εισηγήσεις της GREVIO που, όπως είπε, δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι απαιτούνται τόσο νομοθετικές αλλαγές όσο και συστηματική εκπαίδευση των δικαστών και των αστυνομικών, ώστε να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα η έμφυλη βία.

Αυτεπάγγελτη εγγραφή του θέματος στην Επιτροπή Νομικών

Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Χρίστο Χριστοφίδη, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα εγγράψει αυτεπάγγελτα το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να εξεταστεί τι έχει πράξει μέχρι σήμερα η Πολιτεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Αστυνομίας για την προστασία των γυναικών και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι είναι δυσάρεστο τα ζητήματα αυτά να επανέρχονται στην επικαιρότητα έπειτα από ακόμη μία σοβαρή υπόθεση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η Πολιτεία πρέπει να λογοδοτήσει για τα μέτρα που λαμβάνει με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των γυναικών.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: