Χιλιάδες τηλεθεατές ακόμη χωρίς κανάλια – Τι προκαλεί τα προβλήματα με το DVB-T2

Συνεχίζονται τα προβλήματα για αρκετά νοικοκυριά μετά τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της HELLAS SAT, με πολλούς τηλεθεατές να εξακολουθούν να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια μέσω κεραίας.

Μιλώντας στον Άλφα Κύπρου, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ανδρόνικος Κάκκουρας, παραδέχθηκε ότι το τηλεφωνικό κέντρο της HELLAS SAT δέχθηκε τεράστιο όγκο κλήσεων από την πρώτη κιόλας ημέρα της μετάβασης.

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Όπως ανέφερε, την πρώτη ημέρα καταγράφηκαν περίπου 1.600 τηλεφωνήματα, από τα οποία απαντήθηκαν γύρω στα 1.100, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι κλήσεις ανήλθαν περίπου στις 1.100, με ποσοστό ανταπόκρισης που έφτασε το 90%.

Ο κ. Κάκκουρας εξήγησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα δεν αφορά το ίδιο το δίκτυο της νέας πλατφόρμας, αλλά τον εξοπλισμό που διαθέτουν οι πολίτες. Όπως είπε, πολλές τηλεοράσεις χρειάζονται απλώς επανασυντονισμό, ενώ οι παλαιότερες συσκευές που δεν υποστηρίζουν το πρότυπο DVB-T2 απαιτούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετά προβλήματα οφείλονται σε παλαιές καλωδιώσεις ή σε κεραίες που με τα χρόνια έχουν μετακινηθεί και χρειάζονται επαναρύθμιση από τεχνικό.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στις τηλεοράσεις TCL, οι οποίες εισήχθησαν στην Κύπρο μέσω της ελληνικής αγοράς. Όπως εξήγησε ο κ. Κάκκουρας στις περιπτώσεις αυτές, οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν να αλλάξουν από τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης τη χώρα από «Ελλάδα» σε «Ηνωμένο Βασίλειο», «Ιρλανδία» ή άλλη ευρωπαϊκή χώρα και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν νέο επανασυντονισμό. Πρόκειται, όπως διευκρίνισε, για μια λύση που έχει αποδώσει σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς όμως να λύνει όλα τα προβλήματα.

Για όσους, παρά τον επανασυντονισμό, εξακολουθούν να μην λαμβάνουν σήμα, οι αρμόδιοι συστήνουν έλεγχο της εγκατάστασης από τεχνικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα βρίσκεται στην κεραία, στην εσωτερική καλωδίωση ή στον αποκωδικοποιητή. Η HELLAS SAT παρέχει, όπως ανέφερε ο κ. Κάκκουρας, δεύτερη γραμμή τεχνικής υποστήριξης προς τους εγκαταστάτες, ώστε να διευκολύνεται η διάγνωση των προβλημάτων.

Αντιδράσεις για το κόστος των τεχνικών και των αποκωδικοποιητών

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι αντιδράσεις για το κόστος που καλούνται να επωμιστούν αρκετοί πολίτες, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, οι οποίοι χρειάζεται να αγοράσουν αποκωδικοποιητή ή να πληρώσουν τεχνικό για τη ρύθμιση του εξοπλισμού τους.

Στην ίδια εκπομπή, η νομική σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος δέχεται καθημερινά παράπονα τόσο για τη διαδικασία μετάβασης όσο και για περιπτώσεις αποκωδικοποιητών που παρουσίασαν βλάβη αμέσως μετά την εγκατάστασή τους.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν καταγγελίες για αποκωδικοποιητές που έβγαλαν σπινθήρα ή παρουσίασαν μικρή έκρηξη και σταμάτησαν να λειτουργούν. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους καταναλωτές να κρατούν την απόδειξη αγοράς και να απευθύνονται στις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες, ώστε να διερευνηθούν τα περιστατικά.

Η κ. Χρήστου ανέφερε ακόμη ότι καταγράφηκαν και περιπτώσεις υπερβολικών χρεώσεων, όπως ηλικιωμένη γυναίκα που, σύμφωνα με την καταγγελία, πλήρωσε 90 ευρώ για κάθε μία από τις δύο τηλεοράσεις του σπιτιού της, προκειμένου να εγκατασταθούν αποκωδικοποιητές και να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός.

Οι πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της HELLAS SAT στο 22 000 737, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 21:00. Παράλληλα, μπορούν να απευθύνονται και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο τηλέφωνο 22 814854, κατά τις ώρες λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα πλατφόρμα DVB-T2 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιουλίου 2026, αντικαθιστώντας την παλαιότερη πλατφόρμα της Velister. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τους τηλεθεατές που λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα μέσω κεραίας.

Για χειροκίνητη αναζήτηση, οι νέες συχνότητες είναι τα κανάλια 35 και 48 για όλες τις περιοχές της Κύπρου, ενώ για τις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου χρησιμοποιούνται τα κανάλια 23 και 26.