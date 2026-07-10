Βρετανία: Συνελήφθη 26χρονος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ – Δεν εξετάζεται πολιτικό κίνητρο

Συνελήφθη την Παρασκευή ύποπτος για την δολοφονία της εκπροσώπου του Reform και πρώην Υπουργού των Συντηρητικών Αν Γουίντεκομπ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της με σοβαρά τραύματα.

Όπως μεταδίδει το BBC, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας 26 ετών έχει συλληφθεί ως ύποπτος για την δολοφονία της.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας για το Ντέβον και την Κορνουάλη Ματ Λόνγκμαν δήλωσε κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση πως πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενο έγκλημα» και επιβεβαίωσε επίσης ότι το συμβάν δεν θεωρείται πως σχετίζεται με την τρομοκρατία.

Νωρίτερα σήμερα, η Αστυνομία είχε ανακοινώσει πως η Γουίντεκομπ εντοπίστηκε νεκρή με σοβαρά τραύματα στο σπίτι της στο Χέιτορ, χωριό στο Ντάρτμουρ, την Πέμπτη το πρωί.

ΚΥΠΕ