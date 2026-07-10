ΗΠΑ: Οκτώ άτομα κατηγορούνται για σχέδιο δολοφονικής επίθεσης σε εκδήλωση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Σχεδίαζαν επίθεση με drones και ελεύθερους σκοπευτές

Οκτώ άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή σε σχέδιο επίθεσης εναντίον εκδήλωσης Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (MMA), που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 19 έως 32 ετών, φέρονται να σχεδίαζαν την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εκρηκτικά περιμετρικά του χώρου της εκδήλωσης, ώστε να προκαλέσουν την εκκένωσή του και να επιτρέψουν σε ελεύθερους σκοπευτές να πυροβολήσουν εναντίον αξιωματούχων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Κατά τις αρχές, στόχοι της επίθεσης ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Οι οκτώ κατηγορούνται από κοινού για συνωμοσία με σκοπό την παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία κυβερνητικού αξιωματούχου. Η υπόθεση διερευνάται στο Οχάιο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατάγονται από διαφορετικές πολιτείες, χρησιμοποίησαν διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας για να σχεδιάσουν την επίθεση, να στρατολογήσουν μέλη και να προωθήσουν την υλοποίησή της.

Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει στις 16 Ιουνίου τη σύλληψη πέντε ανδρών σε Καλιφόρνια, Νεμπράσκα και Μιζούρι, λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση. Άλλοι δύο συνελήφθησαν στα τέλη Ιουνίου από το FBI, ένας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και ένας στο Μιζούρι.

Ο όγδοος ύποπτος, ο 21χρονος Τσάντλερ Ντ. Σκαγκς, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα στη Δυτική Βιρτζίνια. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναλάβει ρόλο ελεύθερου σκοπευτή στο σχεδιαζόμενο χτύπημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε στις 14 Ιουνίου τα 80ά γενέθλιά του με εκδήλωση MMA στον κήπο του Λευκού Οίκου, στην οποία παρέστησαν περισσότεροι από 4.000 προσκεκλημένοι.

ΚΥΠΕ