Ποινή φυλάκισης οκτώ ετών σε 30χρονο για βιασμό γυναίκας στην επαρχία Αμμοχώστου

Ποινή φυλάκισης διάρκειας οκτώ χρόνων, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, σε άντρα ηλικίας 30 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 13 Ιουλίου του 2024, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα γυναίκα.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης στις 31/07/2024, για άμεση εκδίκαση της από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου. Με οδηγίες του Δικαστηρίου, ο 30χρονος παρέμεινε υπό κράτηση ως υπόδικος, για τους σκοπούς της δικαστικής διαδικασίας.

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 30χρονο κατηγορούμενο, επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων.