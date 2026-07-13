Ραφαέλε Φίτο: Τιμή μου ο διορισμός ως Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, σε ανάρτησή του μετά τον διορισμό του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κύπρο, σημείωσε ότι είναι τιμή του η ανάληψη της νέας αυτής ευθύνης και ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εμπιστοσύνη της.

«Είναι τιμή μου που ορίστηκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ειδικός Εκπρόσωπος για την Κύπρο», ανέφερε ο κ. Φίτο, προσθέτοντας ότι «χαιρετίζει αυτή την ευθύνη» και παραμένει πλήρως προσηλωμένος στη στήριξη της υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, θα συνεργαστεί στενά με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τη στήριξη μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και συνομιλητών.

ΚΥΠΕ