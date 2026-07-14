Στο κελί ο... αδιόρθωτος καθηγητής για νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και άσεμνης επίθεσης εναντίον μαθήτριας

Για δεύτερη φορά, τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος εκπαιδευτικός βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για σεξουαλική κακοποίηση και άσεμνη επίθεση εναντίον μαθήτριάς του… Στην πρώτη υπόθεση αθωώθηκε από το Εφετείο όπου προσέφυγε, στη δεύτερη καταδικάστηκε, πριν από μερικές μέρες, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, σε άμεση φυλάκιση 15 μηνών.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, έπειτα από ακροαματική διαδικασία, για τα αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης κι εκμετάλλευσης παιδιού και της άσεμνης επίθεσης. Η παρούσα υπόθεση αφορούσε περιστατικό που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2021 σε γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας, όπου ο καταδικασθείς υπηρετούσε ως καθηγητής.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε τη μαρτυρία της παραπονουμένης, η οποία κατά τον επίδικο χρόνο ήταν 14 χρόνων και μαθήτρια του κατηγορουμένου, κρίνοντάς την αξιόπιστη, ενώ μετά από αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας, κατέληξε ότι ο καθηγητής προέβη σε σεξουαλική κακοποίηση της τότε ανήλικης μαθήτριας, αγγίζοντάς την (στο στήθος) χωρίς τη συγκατάθεσή της και με τρόπο που υπερέβαινε τα όρια της επιτρεπτής εκπαιδευτικής επαφής.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο τόνισε ότι η συμπεριφορά του καταδικασθέντος συνιστούσε κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθήτριας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 15 μηνών για το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης και φυλάκιση εννέα μηνών για το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης. Οι ποινές θα συντρέχουν.

Την υπόθεση για την Εισαγγελία χειρίστηκε η δημόσια κατήγορος, Ελευθερία Γιακουμεττή. Όπως πληροφορούμαστε, η Εισαγγελία πρόκειται να καταχωρήσει έφεση θεωρώντας τις πιο πάνω ποινές «έκδηλα ανεπαρκείς». Έφεση, όμως, αναμένεται να ασκήσει και η πλευρά της υπεράσπισης κατά της καταδικαστικής απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Η πρώτη υπόθεση

Να σημειωθεί ότι, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για παρόμοιας φύσεως αδικήματα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και άσεμνης επίθεσης εναντίον μαθήτριας, με τα φερόμενα αδικήματα να διαπράττονται, σύμφωνα με την τότε καταγγελία, πάλι στο σχολείο όπου εργαζόταν. Ωστόσο, το Εφετείο όπου προσέφυγε, με απόφασή του ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2019, τον αθώωσε σ' όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.