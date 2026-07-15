Το σχέδιο Αννίτας για τη νέα ομάδα του ΔΗΣΥ - Έρχονται και άλλες αξιοποιήσεις στελεχών

Η σταδιακή στελέχωση της νέας κομματικής δομής του Δημοκρατικού Συναγερμού εξελίσσεται σε μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Αννίτας Δημητρίου, η οποία προχωρά χωρίς βιαστικές κινήσεις αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό στην κατανομή ρόλων και ευθυνών.

Οι μέχρι σήμερα αποφάσεις δείχνουν ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν περιορίζεται στην κάλυψη οργανωτικών αναγκών, αλλά επιχειρεί να συγκροτήσει μία ευρύτερη ομάδα στελεχών που θα στηρίξει την παραγωγή πολιτικής, θα ενισχύσει το αντιπολιτευτικό έργο της παράταξης και θα αξιοποιήσει πρόσωπα που έδωσαν τη μάχη των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα για το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις αποτελούν μόνο την πρώτη φάση του σχεδιασμού. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες τοποθετήσεις τόσο στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου (Shadow Cabinet), όσο και σε θέσεις ειδικών συμβούλων, γραμματειών και άλλων κομματικών δομών.

Η φιλοσοφία που φαίνεται να διέπει τις επιλογές της Αννίτας Δημητρίου είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών της παράταξης, υποψηφίων που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο, αλλά και καταξιωμένων προσώπων με πολιτική, επαγγελματική και τεχνοκρατική εμπειρία, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στους τομείς ευθύνης τους.

Οι μέχρι σήμερα διορισμοί

Μέχρι στιγμής η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει προχωρήσει στις ακόλουθες τοποθετήσεις:

Ονούφριος Κουλλάς , ως Εκτελεστικός Διευθυντής, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά του ως Εκπροσώπου Τύπου.

, ως Εκτελεστικός Διευθυντής, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά του ως Εκπροσώπου Τύπου. Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου , ως Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου.

, ως Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου. Γιώργος Χατζηγεωργίου , ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων.

, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη , ως Αναπληρώτρια Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων.

, ως Αναπληρώτρια Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων. Χριστόδουλος Ιωάννου , ο οποίος παραμένει στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων.

, ο οποίος παραμένει στην ομάδα Διεθνών Σχέσεων. Πόλυς Κουρουσίδης , ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, καθώς και καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου για θέματα Στεγαστικής Πολιτικής.

, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, καθώς και καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου για θέματα Στεγαστικής Πολιτικής. Δημήτρης Δημητρίου , τέως Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας και αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ως Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

, τέως Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας και αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ως Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων. Πάρις Μάρκου, Ταξίαρχος ε.α. και αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ως Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Αμυντικής Διπλωματίας και Αγνοουμένων.

Κομματικές πηγές εκτιμούν ότι οι ανακοινώσεις των τελευταίων εβδομάδων δεν εξαντλούν τον σχεδιασμό της προέδρου του ΔΗΣΥ. Αντίθετα, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αξιοποιήσεις στελεχών, εντός των επόμενων ημερών, τόσο σε πολιτικούς όσο και σε συμβουλευτικούς ρόλους, με στόχο να ενισχυθεί η καθημερινή λειτουργία της παράταξης και η επεξεργασία πολιτικών προτάσεων σε όλους τους βασικούς τομείς.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Αννίτα Δημητρίου επιδιώκει να δημιουργήσει μια πολυπρόσωπη ομάδα, στην οποία θα συνυπάρχουν η εμπειρία παλαιότερων στελεχών, η φρεσκάδα νέων προσώπων και η εξειδικευμένη γνώση ανθρώπων που έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο. Ένα μοντέλο που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται το επόμενο διάστημα, καθώς η αναδιοργάνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού εισέρχεται στην επόμενη φάση της.