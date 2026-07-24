Διαμαρτυρία κατά του νέου εμπορικού κέντρου στον Άγιο Αθανάσιο

Την αντίθεση τους στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αδειοδότηση κατά παρέκκλιση, νέου εμπορικού κέντρου, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, εξέφρασαν πολίτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στο χώρο που προγραμματίζεται να γίνει η μεγάλη ανάπτυξη.

Κάνοντας λόγο για κίνδυνο «κυκλοφοριακής ασφυξίας και οδικό έμφραγμα», οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν ψήφισμα προς το Υπουργικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την άμεση απόρριψη των αιτήσεων αδειοδότησης.

Εκ μέρους της πλατφόρμας «Πρωτοβουλία για τη Λεμεσό», η οποία συστάθηκε πρόσφατα, ο Κώστας Ιερείδης ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρώτη συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας «για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας να ζούμε σε μια πόλη ανθρώπινη, λειτουργική και βιώσιμη».

Υποστήριξε, επίσης, ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, «αγνοεί τις απόψεις και τη φωνή των κατοίκων, των φορέων και των δημοτικών αρχών και υπονομεύει το θεσμικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης».

Υπενθυμίζοντας ότι η περιοχή Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς και Αγίας Φύλας, με επίκεντρο τον παρακαμπτήριο, βρίσκεται διαρκώς υπό πίεση και είναι κυκλοφοριακά κορεσμένη, ανέφερε πως η ανάπτυξη που αδειοδοτήθηκε και προβλέπει πέραν των 1.200 θέσεων στάθμευσης και δεκάδες οχήματα διανομής και προσωπικού, εφάπτεται στη βιομηχανική ζώνη, όπου υπάρχει καθημερινή διέλευση βαρέων οχημάτων, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα ένα «οδικό έμφραγμα».

Πέραν από το κυκλοφοριακό, συνέχισε, μια τέτοια ανάπτυξη θα επιβαρύνει την ποιότητα ζωής, τη ρύπανση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ έκανε λόγο για «απουσία ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού».

Η απόφαση της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, καταδεικνύει πως «η πόλη δεν σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της, αλλά με βάση τις πιέσεις, τα συμφέροντα, τις παρεκκλίσεις».

Ο κ. Ιερείδης ξεκαθάρισε ότι η «Πρωτοβουλία για τη Λεμεσό» δεν είναι ενάντια στην ανάπτυξη, αλλά ενάντια στην ανάπτυξη που βρίσκεται εκτός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και η οποία «καταστρέφει αντί να ενισχύει».

Ακολούθησε η ανάγνωση του ψηφίσματος, το οποίο ζητά άμεση απόρριψη των αιτήσεων αδειοδότησης του εμπορικού κέντρου καθώς και άλλων μεγάλων έργων στην περιοχή, που θα επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό και την ποιότητα ζωής, την αποκατάσταση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ουσιαστικό σεβασμό στις αποφάσεις των Δήμων και των δημοτικών συμβουλίων.

Επιπρόσθετα το ψήφισμα απαιτεί την εκπόνηση ολοκληρωμένου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδίου για τη Λεμεσό, με επίκεντρο τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη δημιουργία πρασίνου, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων.

Εξάλλου, ζητά τη διασφάλιση της υγείας και της ψυχικής ευεξίας των κατοίκων, ως κεντρικό κριτήριο σε κάθε απόφαση ανάπτυξης και καλεί τους εμπλεκόμενους Δήμους και δημοτικές ομάδες να τοποθετηθούν ξεκάθαρα.

Καλεί, παράλληλα, τους φορείς, τις συντεχνίες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις οργανωμένες πρωτοβουλίες κατοίκων και κάθε πολίτη, που αγάπα τη Λεμεσό, να ενώσουν τη φωνή τους, ενώ καλεί και την Κυβέρνηση «να ακούσει επιτέλους τη Λεμεσό και να επανεξετάσει ριζικά της αποφάσεις της».

Επί του θέματος τοποθετήθηκε, σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, ο οποίος ανέφερε ότι «ως πόλη πρέπει να διεκδικήσουμε και πρέπει, επιτέλους, να ακουστούμε».

Διαβεβαίωσε ότι, μόλις ο Δήμος ενημερωθεί επίσημα για τους όρους που προβλέπονται στην αδειοδότηση, θα συγκαλέσει συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου και θα τοποθετηθεί επισήμως για όλα τα ζητήματα.

«Δεν θέλω να προκαταλάβω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Αμαθούντας θα κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, γιατί ήδη είναι επιβαρυμένη η κατάσταση και δεν σηκώνει άλλη επιβάρυνση», συμπλήρωσε.

Κάλεσε όλους να σταθούν δίπλα στο Δήμο, για μια συνολική διεκδίκηση των αιτημάτων, τονίζοντας πως «η Λευκωσία, που αποφασίζει, πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ είναι η καρδιά της Λεμεσού και πρέπει να μας λαμβάνει υπόψη».

Υπέδειξε, επίσης, ότι η Λεμεσός συνεισφέρει στο 50% του ΑΕΠ και δικαιούται ένα σημαντικό μερίδιο σε έργα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, «και όχι να μας δίνουν 5-10% του προϋπολογισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ