Europol: Οι γονείς να μπουν στον κόσμο των videogames αντί να τα απαγορεύουν

Καθώς τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη κλείνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές, τα παιδιά περνούν ολοένα και περισσότερο χρόνο παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια. Η Europol, ο οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί τους γονείς να μην περιορίζονται στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η καλύτερη προσέγγιση δεν είναι η απαγόρευση των παιχνιδιών, αλλά η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτά.





Τα videogames δεν είναι πλέον απλή ψυχαγωγία

Η βασική θέση της οδηγίας της Europol είναι ότι το διαδικτυακό gaming έχει εξελιχθεί σε έναν κοινωνικό χώρο για τα παιδιά και όχι απλώς σε έναν τρόπο διασκέδασης.

Μέσα από τα παιχνίδια, οι μικροί παίκτες δημιουργούν φιλίες, συνεργάζονται, αναπτύσσουν δεξιότητες και περνούν πολλές ώρες σε εικονικούς χώρους μαζί με φίλους αλλά και αγνώστους.

Ωστόσο, αυτή η ανοιχτή φύση των διαδικτυακών παιχνιδιών μπορεί να δημιουργήσει και κινδύνους, όπως η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, η επικοινωνία με αγνώστους ή η προσπάθεια απόκτησης προσωπικών πληροφοριών από επιτήδειους.

«Παίξτε μαζί με το παιδί σας»

Μία από τις βασικές συμβουλές της Europol προς τους γονείς είναι απλή: να καθίσουν δίπλα στο παιδί τους και να το αφήσουν να τους δείξει το αγαπημένο του παιχνίδι.

Ο οργανισμός προτρέπει τους γονείς να μην προσποιούνται ότι γνωρίζουν τα πάντα ή ότι είναι καλοί παίκτες. Αντίθετα, μπορούν να αφήσουν τα παιδιά να τους εξηγήσουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι, να κάνουν απλές ερωτήσεις και να αντιμετωπίσουν την εμπειρία ως μια κοινή δραστηριότητα.

Η δυσκολία ενός γονέα να χειριστεί ένα χειριστήριο ή να κατανοήσει τους κανόνες ενός παιχνιδιού μπορεί, σύμφωνα με την Europol, να λειτουργήσει θετικά, καθώς δημιουργεί έναν πιο φυσικό διάλογο με το παιδί.

Παρουσία, ερωτήσεις και ακρόαση χωρίς κριτική

Η προσέγγιση της Europol βασίζεται σε τρεις βασικές κινήσεις:

Να μπαίνουν οι γονείς στον κόσμο των παιδιών τους , συμμετέχοντας στις δραστηριότητές τους.

, συμμετέχοντας στις δραστηριότητές τους. Να κάνουν ερωτήσεις , όπως με ποιους παίζουν, ποιοι είναι οι διαδικτυακοί τους φίλοι και τι εμπειρίες έχουν μέσα στα παιχνίδια.

, όπως με ποιους παίζουν, ποιοι είναι οι διαδικτυακοί τους φίλοι και τι εμπειρίες έχουν μέσα στα παιχνίδια. Να ακούν χωρίς επικριτική διάθεση, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν αν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.

Η Europol επισημαίνει ότι οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί στην τεχνολογία ή στις πλατφόρμες gaming για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Η συνεχής επικοινωνία και το ενδιαφέρον έχουν μεγαλύτερη σημασία από την τεχνική γνώση.

Πρακτικές συμβουλές για το καλοκαίρι

Παράλληλα με τη συμμετοχή των γονέων στον κόσμο των παιχνιδιών, ευρωπαϊκοί φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο προτείνουν ορισμένες πρακτικές συνήθειες:

Οι κονσόλες και οι ηλεκτρονικές συσκευές να βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού και όχι αποκλειστικά στα παιδικά δωμάτια, ώστε να διευκολύνεται η συζήτηση για το τι κάνουν τα παιδιά online.

και όχι αποκλειστικά στα παιδικά δωμάτια, ώστε να διευκολύνεται η συζήτηση για το τι κάνουν τα παιδιά online. Οι ρυθμίσεις απορρήτου και γονικού ελέγχου να εξετάζονται μαζί με τα παιδιά , ώστε να κατανοούν τον λόγο ύπαρξής τους και να μην τις βλέπουν απλώς ως περιορισμούς.

, ώστε να κατανοούν τον λόγο ύπαρξής τους και να μην τις βλέπουν απλώς ως περιορισμούς. Να συζητούν οι γονείς εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνει το παιδί αν κάποιος άγνωστος ζητήσει προσωπικά στοιχεία, χρήματα, δώρα ή του ζητήσει να κρατήσει κάτι μυστικό.

Να συμφωνούνται οικογενειακοί κανόνες για τον χρόνο παιχνιδιού, ώστε το gaming να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης καθημερινότητας και όχι μια ανεξέλεγκτη δραστηριότητα.

Οδηγός με εννέα συμβουλές για γονείς

Η Europol έχει δημιουργήσει τον οδηγό ως εργαλείο που μπορούν να μοιραστούν οι γονείς μεταξύ τους, περιλαμβάνοντας συνολικά εννέα πρακτικές συμβουλές για ασφαλέστερη χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη διάδοσή του ιδιαίτερα πριν από τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών αυξάνεται και μαζί του συνήθως αυξάνεται και η παρουσία τους στο διαδίκτυο.

Το βασικό μήνυμα της Europol είναι ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο δεν ξεκινά με την απαγόρευση, αλλά με την κατανόηση, τη συμμετοχή και τον ανοιχτό διάλογο.













