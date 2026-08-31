Δύο εστίες φωτιάς στο Κάβο Γκρέκο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν το πρωί κατά μήκος του δρόμου από τις Θαλασσινές Σπηλιές προς το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο. Οι εστίες κατασβέστηκαν άμεσα από διερχόμενους πολίτες, πριν επεκταθούν, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις του Τμήματος Δασών. Την ίδια ώρα, διερευνώνται τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών, με το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας να μην αποκλείεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκου Κυριάκου, στις 10:37 το Τμήμα ενημερώθηκε για δύο εστίες πυρκαγιάς κατά μήκος του δρόμου από τις Θαλασσινές Σπηλιές προς το ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο.

Οι δύο εστίες, όπως αναφέρεται, κατασβέστηκαν άμεσα από διερχόμενους πολίτες, πριν προλάβουν να επεκταθούν.

Το Τμήμα Δασών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους πολίτες για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή τους στην κατάσβεση των εστιών.

Στη συνέχεια, δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν στην περιοχή και ασφάλισαν τις εστίες.

Το Τμήμα Δασών παραμένει σε επιφυλακή και επιτηρεί την περιοχή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών.

Όπως σημειώνει ο κ. Κυριάκου, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ