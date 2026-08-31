Έρχονται έλεγχοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Είναι έτοιμη η επιχείρησή σου;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη μπει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Chatbots, εργαλεία παραγωγής περιεχομένου, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και συστήματα ανάλυσης δεδομένων δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Για τις κυπριακές επιχειρήσεις, το ζήτημα της συμμόρφωσης περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη.

Η Κύπρος προχωρεί στη δημιουργία του εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή και εποπτεία του EU AI Act, με πρόνοιες για αρμόδιες Αρχές, ελέγχους, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Το μήνυμα για τις επιχειρήσεις είναι σαφές: δεν αρκεί να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν AI. Πρέπει να γνωρίζουν πού το χρησιμοποιούν, ποιες υποχρεώσεις δημιουργούνται και εάν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσης.





Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Οι απαιτήσεις του AI Act διαφοροποιούνται ανάλογα με το σύστημα, τον τρόπο χρήσης του, τον ρόλο της επιχείρησης και το επίπεδο κινδύνου.

Μεταξύ άλλων, μια επιχείρηση μπορεί να χρειάζεται:

Να ενημερώνει τους χρήστες όταν αλληλεπιδρούν με σύστημα AI.

Να γνωστοποιεί τη χρήση deepfakes ή άλλου συνθετικού περιεχομένου όπου απαιτείται.

Να γνωρίζει εάν συστήματα που χρησιμοποιεί εμπίπτουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

Να εφαρμόζει κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και εσωτερικές διαδικασίες.

Να εκπαιδεύει το προσωπικό που χρησιμοποιεί εργαλεία AI.

Να τηρεί την απαραίτητη τεκμηρίωση και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με άλλες σχετικές απαιτήσεις, όπως ο GDPR.

Παράλληλα, από τις 2 Αυγούστου 2026 εφαρμόζονται οι κανόνες διαφάνειας του άρθρου 50 του AI Act, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αλληλεπίδραση με συστήματα AI και συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου που παράγεται ή αλλοιώνεται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από τη συμμόρφωση στους ελέγχους

Με το νέο εθνικό πλαίσιο, οι αρμόδιες Αρχές θα μπορούν να ζητούν οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες και να διενεργούν ελέγχους.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων θα μπορούν να λαμβάνονται διοικητικά μέτρα, από διορθωτικές ενέργειες μέχρι περιορισμό ή απόσυρση συστημάτων και επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

Γι' αυτό το πρώτο βήμα για κάθε οργανισμό είναι να αποκτήσει μια σαφή εικόνα για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εσωτερικό του.



Πού χρησιμοποιούμε AI; Ποιες υποχρεώσεις έχουμε; Τι χρειάζεται να διορθώσουμε;

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Accurepoint

Η Accurepoint υποστηρίζει οργανισμούς στην Κύπρο και την Ελλάδα στην αξιολόγηση της χρήσης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και στην κατανόηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση.

Μέσα από τη συνεργασία της με την BABL AI, ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχου και διασφάλισης συστημάτων AI, συντονίζει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και ανεξάρτητους τεχνικούς ελέγχους.

Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει σαφή εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα, ποιες απαιτήσεις την αφορούν και ποιες ενέργειες πρέπει να προτεραιοποιήσει.

Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη, η κατάλληλη στιγμή για να εξετάσουν τη συμμόρφωσή τους δεν είναι όταν ξεκινήσει ένας έλεγχος. Είναι τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Accurepoint και συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.