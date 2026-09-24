«Φρένο» Υπουργού Μεταφορών σε αλλαγές στη λεωφόρο Μακαρίου που οδηγούν σε επιστροφή χρημάτων στην ΕΕ

Αρνητική σε οποιαδήποτε τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη λεωφόρο Μακαρίου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιστροφή χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, όπως δήλωσε την Πέμπτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών η Προϊσταμένη του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Υπουργείου, Εύη Αναγιωτού.

Η θέση της Υπουργού, όπως ανέφερε η κ. Αναγιωτού, προέκυψε μετά από συζήτηση που είχε μαζί της για το θέμα. Η κ. Αναγιωτού είπε ότι το Υπουργείο αναμένει τη μελέτη του Δήμου Λευκωσίας για τις προτεινόμενες αλλαγές, προκειμένου να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων, σημειώνοντας ωστόσο ότι αλλαγή η οποία θα συνεπαγόταν επιστροφή χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπουργό.

Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί μελέτη για τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της λεωφόρου, η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμπλήρωσε ακόμη, ότι στόχος είναι να προχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς ουσιώδη παραβίαση των όρων της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Κατά τη συζήτηση, η κ. Αναγιωτού ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τη Λευκωσία είναι μακροπρόθεσμος και βασίζεται σε στρατηγικές μελέτες, ενώ έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακό μοντέλο για την πρωτεύουσα, τα στοιχεία του οποίου έχουν δοθεί στον Δήμο Λευκωσίας και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Όπως είπε, η Κύπρος παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από το αυτοκίνητο, με τον αριθμό των οχημάτων να αυξάνεται κατά περίπου 8% κάθε χρόνο, ενώ η κατασκευή περισσότερων δρόμων δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα. Η Μακαρίου, πρόσθεσε, εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο του Υπουργείου για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδιώκει να αποτελέσει μέρος της λύσης στα ζητήματα που έχουν προκύψει από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μακαρίου.

Σε σχέση με το νότιο τμήμα της λεωφόρου, είπε ότι, βάσει των κυκλοφοριακών μοντέλων, η μονοδρόμηση έχει συμβάλει στη γρηγορότερη είσοδο οχημάτων και ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θεωρεί αναγκαίες αλλαγές στο συγκεκριμένο τμήμα.

Για το βόρειο τμήμα, είπε ότι οι προτάσεις του Δήμου λαμβάνουν υπόψη τέσσερα κριτήρια της συμφωνίας χρηματοδότησης: το μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων, τους ανοιχτούς χώρους για βελτίωση της αστικής κινητικότητας, την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών και το μήκος των λεωφορειολωρίδων που έχουν κατασκευαστεί.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ο κ. Προύντζος είπε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει το ρίσκο επιστροφής χρημάτων και ότι η μελέτη επιχειρεί να καταλήξει σε λύση που θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανάκτησης χρηματοδότησης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε ότι η Μακαρίου πρέπει να αντιμετωπιστεί «με νηφαλιότητα και όχι με περιχαράκωση σε στερεότυπες θέσεις». Ανέφερε ότι ο Δήμος παρέλαβε ένα βελτιωμένο αστικό τοπίο, αλλά και «μια πτωτική εμπορική πορεία», την οποία επιχειρεί να αναστρέψει με προτάσεις κυκλοφοριακού, περιβαλλοντικού, φορολογικού και πολεοδομικού χαρακτήρα.

Ο κ. Προύντζος είπε ότι η μελέτη του Δήμου θα κατατεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, εφόσον εγκριθεί, θα διαβιβαστεί στον Φορέα Κυκλοφοριακών Ζητημάτων και στο Υπουργείο Μεταφορών. Πρόσθεσε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών εντός της εβδομάδας για παρουσίαση του οδικού χάρτη.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, ανέφερε ότι «κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απαιτήσει ανάκτηση κάποιου ποσού», σημειώνοντας ότι στόχος της μελέτης είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας ανέφερε ότι στόχος είναι η αναζωογόνηση της εμπορικότητας της Μακαρίου. «Το θέμα είναι να ανοίξει η Μακαρίου και όχι να κλείσει», είπε, προσθέτοντας ότι «η εμπορικότητα της λεωφόρου Μακαρίου έχει εξασθενήσει και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε».

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Ανώτερος Λειτουργός Ανάπτυξης Ευστάθιος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι το έργο της λεωφόρου Μακαρίου έχει κλείσει επιτυχώς, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή που επηρεάζει τη φύση του έργου ή τον τρόπο με τον οποίο συγχρηματοδοτήθηκε θα αξιολογηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο επιστροφής μέρους της χρηματοδότησης στην ΕΕ.

Όπως είπε, το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο ποσό ανήλθε σε €21,6 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει συνεισφέρει περίπου €18 εκατ. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστό ποια θα είναι η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα τέσσερα κριτήρια που τέθηκαν από τον Δήμαρχο έχουν επιτευχθεί και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μαρκέλλα Κουκκουλλή ανέφερε ότι η Υπηρεσία δεν θα παρέμβει στην απόφαση του Δήμου, ενώ παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την αλλαγή του χαρακτήρα ενός έργου τόσο σύντομα μετά την ολοκλήρωσή του.

Η εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ Λώρα Νικολάου ανέφερε ότι η συζήτηση για τη Μακαρίου δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συνολική αναβάθμιση του κέντρου της Λευκωσίας, ενώ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συγκοινωνιολόγων Κύπρου Μιχάλης Λαμπρινός σημείωσε πως «άλλο η πρόσβαση και άλλο η διέλευση», επισημαίνοντας ότι το κέντρο πρέπει να είναι προσβάσιμο χωρίς όλη η διερχόμενη κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσα από αυτό.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ Ανδρέας Αντωνιάδης είπε ότι οι μέχρι σήμερα σχεδιασμοί δεν έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε στην κινητικότητα, ούτε στην επιχειρηματικότητα.

Ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης υποστήριξε ότι, μετά από περίπου τέσσερα χρόνια, το μέτρο δεν έχει αποδώσει και τάχθηκε υπέρ των προσπαθειών του Δήμου για άνοιγμα της Μακαρίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν εκπρόσωποι καταστηματαρχών, κατοίκων και μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού εμπορικού κέντρου, ενώ ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για τη Διάνοιξη της Μακαρίου Νίκος Βασιλείου είπε ότι το πρόβλημα είναι η πρόσβαση και όχι η κινητικότητα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι το ΕΛΑΜ είναι υπέρ του ανοίγματος της Μακαρίου.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ανδρέας Κωνσταντίνου ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για τον σχεδιασμό των λεωφορειολωρίδων και για το πότε θα ολοκληρωθεί συνεχές δίκτυο από το ΓΣΠ μέχρι το κέντρο της Λευκωσίας. Ρώτησε επίσης αν υπάρχει μελέτη για επιπτώσεις της διέλευσης ιδιωτικών οχημάτων από τη Μακαρίου στις δημόσιες μεταφορές και ποιο θα ήταν το ακριβές ύψος οποιουδήποτε ποσού θα μπορούσε να ζητηθεί πίσω από την ΕΕ.

Παράλληλα, ζήτησε στοιχεία για τα περίπου 13.000 οχήματα που, όπως αναφέρθηκε, διέρχονταν προηγουμένως από τη Μακαρίου, διερωτώμενος πού διοχετεύονται σήμερα, μεταξύ άλλων στις οδούς Στασίνου, Ευαγόρου, Διαγόρου, Ομήρου και Καλλιπόλεως.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Κωνσταντίνου επανέλαβε την ανάγκη για συγκεκριμένες απαντήσεις, μεταξύ άλλων ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την κυκλοφορία στους δρόμους όπου διοχετεύθηκε η κίνηση μετά τις αλλαγές στη Μακαρίου. «Χρειάζεται δημόσιες συγκοινωνίες που πραγματικά λειτουργούν, αλλά χρειάζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης», σημείωσε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Βουλευτής ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι, παρά την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, «υπάρχει ένας απόλυτος εμπορικός μαρασμός», υποστηρίζοντας ότι, μετά από τέσσερα χρόνια, πρέπει να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός και να αρθεί η μονοδρόμηση της Μακαρίου και των παρακείμενων δρόμων.

Σε τοποθέτησή του εντός της Επιτροπής ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής χαρακτήρισε τη λεωφόρο «πανέμορφο αλλά κλινικά νεκρό δρόμο» και ζήτησε να διερευνηθεί αν η κατάσταση οφείλεται στην πεζοδρόμηση της Μακαρίου ή και σε άλλους παράγοντες. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση είπε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. «Είναι αδιανόητο να κληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να επιστρέψει χρήματα στην ΕΕ, τα οποία έλαβε για την αναζωογόνηση, αναδιαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ως βασικό ερώτημα κατά πόσο η Μακαρίου πρέπει να λειτουργεί ως δίοδος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας ή αν οι περιορισμοί αποτρέπουν την πρόσβαση στα καταστήματα, σημειώνοντας ότι απόφαση που θα συνεπάγεται επιστροφή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης «προφανώς δεν μπορεί να προωθηθεί».

Σε δηλώσεις της, η Βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι «όταν ξηλώνουμε έργα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ και θα επιβαρύνουμε τον Κύπριο φορολογούμενο, κάποιοι θα πρέπει να δώσουν σοβαρές και ουσιαστικές εξηγήσεις». «Δεν μπορούμε απρογραμμάτιστα να ξηλώνουμε έργα τα οποία έγιναν με περιβαλλοντικές μελέτες, με ευρωπαϊκά κονδύλια, επειδή αυτή τη στιγμή σκεφτήκαμε ότι αυτό θα είναι καλύτερο», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σουγλής τάχθηκε επίσης υπέρ του ανοίγματος, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο και σκανδαλώδες», όπως είπε, να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ερωτώνται οι επηρεαζόμενοι. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση επανέλαβε τη θέση του υπέρ του ανοίγματος, δίνοντας το παράδειγμα της λεωφόρου Αγίου Ανδρέου στη Λεμεσό, η οποία, όπως είπε «όταν πεζοδρομοποιήθηκε η Αγίου Ανδρέου, που κάποτε μεσουρανούσε, απέθανε».

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κυριάκος Τσιμίλλης ανέφερε ότι η υφιστάμενη ρύθμιση αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ότι η ανατροπή της πριν προχωρήσει ο συνολικός σχεδιασμός θα ήταν επίσης αποσπασματική.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ